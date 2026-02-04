Случаят “Туин Пийкс” край Петрохан - частна армия под носа на държавата?

Много хора са знаели за въоръжените и униформени мъже, наречени за благозвучие рейнджъри, които в продължение на години са оградили немалък периметър около хижа “Петрохан”. Сдружението им е с претенциозното и подвеждащо име “Национална агенция за контрол на защитените територии”. Имали мисия да пазят район от Балкана - с благословията на екоминистерството през 2021 г., макар и полуофициална, защото договор нямали, само споразумение.



Местните пък негодували, че им пречат да берат боровинки и малинки, а туристите недоволствали, че не ги пускат по международното трасе Ком - Емине. Всички ги виждали със скъпи джипове, униформи и добре въоръжени, обаче освен един известен сигнал до екоминистерството, за друго досега не се е чуло. Пратили им проверки - две на брой, но нищо. Дори не се явили, когато от екоминистерството поискали да прекратят онова споразумение.

И така животът щеше да си върви, рейнджърите да си живеят в частната си хижа и уж да пазят Балкана от ековандали до онзи черен ден, в който стана ясна новината с тройното убийство.

Случаят неслучайно навява препратки към известния от 90-те години сериал “Туин Пийкс”: загадъчни убийства в затънтен край чакат някой да намери зловещия престъпник. Един или повече - може би ще стане известно, а може би не. Стряскащо е обаче как може да има места в България, извадени като от някой хорър.

Затова е много важен въпросът как така в ХХI век под носа на държавата една малка частна армия си развява байрака (и оръжията) под предлог, че пазят природата на България. Дори и да не се намери убиецът, точно на този въпрос обаче държавата дължи отговор. Защото (засега) не е ясно има ли и други такива въоръжени племена вдън горите тилилейски с благословията на една или друга власт.

