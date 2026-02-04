Само в "24 часа" на 4 февруари: Наеми като бедни плащат банкери, директори, тв водещи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Всичко за драмата в хижа "Петрохан":

- От любов към природата до тежковъоръжени рейнджъри ­колко още се крият в горите

- Педофили или секта, но само изчезналите - собственикът на хижата и момче, знаят истината

- Екологът министър Сандов се доверява на новопоявила се агенция 58 дни след старта на кабинета "Петков"

- Бащата на Фидосова продал на рейнджърите хижата през 2020 г., оттогава туристите я избягват

Какво стана за 25 г., че парите в обращение от 2 стигнаха 32 млрд. лева Анализ на Адриан Николов от Института за пазарна икономика

С "Европа на две скорости" ядрото на ЕС възпроизвежда силовия подход на Тръмп, но на по-ниско ниво Интервю с Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения, бивш зам. външен министър

Интересни четива в 24 часа - 168 часа истории:

- Как се пренасят тонове злато от резерва в САЩ?

- всичко за скандала Евровизия

- Ще заякнат ли служителите на ДАНС с походи на Витоша?

Вижте първите страници на "24 часа" от 4 февруари през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.