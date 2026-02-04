Как в туризма разбраха, че евтиното е много скъпо

Преди десетина години, когато за първи път у нас се заговори, че туристическите агенции трябва да имат сигурен финансов резерв, за да може при неплатежоспособност да не зарязват българи в чужбина, на бранша бе предложено да се създаде Гаранционен фонд, както е в повечето развити държави.

Тогава обаче на туроператорите им се видя прекалено скъпо да плащат вноски във фонд и предпочетоха да сключват задължителни застраховки за тази цел.

Но дойде пандемията и застрахователите или масово отказваха да подновяват полиците, или искаха двойно и тройно повече, защото и рискът вече беше по-голям.

Така туристическият бранш научи по трудния начин, че евтиното е прекалено скъпо.

На Мирослав Боршош се падна честта да прокара през парламента промяна в туристическия закон, с която най-после у нас се създава Гаранционен фонд за туроператорската дейност. В последния възможен момент, защото такива са парламентарните нрави у нас. Но все пак преди поредния активен летен сезон.

