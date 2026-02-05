Кирил Добрев: Който и да стане лидер на БСП, трябва да знае, че мандатът му ще е исторически - или ще спаси партията, или ще я закрие

По-важното от избора на председател обаче е да не позволим на конгреса да се изпокараме, изключваме и делим, защото няма накъде, казва зам.-шефът на парламентарната група на БСП

Още акценти от интервюто:

4 февруари остава символ на разума и съгласието в българската политика, днес на властта се гледа като на инструмент за разчистване на сметки

Най-трудно ще е да обясним на избирателя защо 10 г. гласуваме за Радев, а днес, след този мандат, за който са ни сърдити редовите членове и симпатизанти, трябва да изберат пак нас. Но съм сигурен, че социалистите ще го направят заради идеята, която носят в сърцето си

Вече 20 години съм своеобразен headhunter - първо в младежката организация, а по-късно и в БСП. И знам, че има добри и подготвени кадри

Апатията сред хората и безидейността на партиите родиха нови политически шоу звезди, които смесиха начина, по който събират лайкове, с начина, по който събират гласове в урните. Парламентът се превърна в онлайн студио и затова стигаме до крайности, но щом спрат камерите, актьорите губят интерес

- Г-н Добрев, правим това интервю на 4 февруари - деня, в който през 1997 г. баща ви Николай Добрев и Георги Първанов върнаха мандата. Близо 3 десетилетия по-късно България научи ли си уроците, има ли други такива примери в политиката ни?

- 4 февруари 1997 г. ще остане в българската история като ден - символ на съгласието и разума в българската политика. Дата, която всички политически лидери - настоящи и бъдещи, трябва да помнят като начин, по който националните интереси се поставят над партийните. За БСП, наследник на БКП, в началото на прехода важеше принципът - тая власт с кръв сме я взели и само с кръв ще я дадем, и въпреки всичко имаше доблест и трезва оценка на ситуацията към този момент.

За съжаление, днес на властта се гледа по-скоро като на инструмент за разчистване на политически сметки, а не за нещо градивно или с мислене извън 4-те години мандат.

- Защо в парламента виждаме все повече ожесточаване, цинични лични нападки, дори бой, но споровете по политики са все по-малко?

- Той е представителна извадка на българското общество. Наблюдаваме едно изхабяване на традиционните системни партии. Липсват послания, липсват нови идеи и програми. Да не говорим за идейна идентичност и сериозни реформи. И най-големият проблем е, че обществото свикна с тази безидейност и беше обзето от апатия, която изиграва всъщност основна роля през последните години политическа криза.

Апатията и безидейността помогнаха да се нароят нови политически шоу звезди с мечове, с величествена походка, които смесиха начина, по който събират лайкове, с начина, по който събират гласове в урните. НС се превърна в онлайн студио и затова стигаме до крайности. Мога да ви уверя, че в момента, в който спрат камерите, актьорите губят интерес и нямат никакво желание да участват в истински политически процес.

- Преди 3 години на този ден емоционално написахте във фейсбук: “Днес нямаме дори 25 народни представители и връщаме мандатите като празни бутилки в магазина. Единствената мечта на шепата посредствени началници, останали на “Позитано”, е някой да ги хареса и покани във властта. Докато те чакат, партията ни се топи като пролетен сняг.” Днес БСП излиза от властта, но продължава да се топи като пролетен сняг. Социолозите ви слагат на ръба за влизане в парламента... Защо, къде грешите?

- Този въпрос е достоен за курсова работа по политически науки. Затова краткият отговор е - след дълги години опозиция, канонада от предсрочни избори и политическо безвремие БСП влезе в правителството с партии, с които е била дългогодишен политически опонент. Спря спиралата от предсрочни избори, за да има България стабилен бюджет, да актуализира доходите на най-уязвимите групи, да насърчи работещите в сферата на сигурността, учители, лекари, читалищни работници, които очакваха своето ново възнаграждение, но нямаше бюджет. Спасиха се средства по ПВУ, запази се швейцарското правило за възрастните хора, общините получиха глътка въздух за дълго чакани инфраструктурни проекти и др.

Така погледнато - исторически мандат, за който времето и историята ще дадат оценка. Но всяка власт има своите ежедневни проблеми, които ерозират подкрепата за участниците. Винаги е необходимо политическо време, за да могат избирателите да оценят ползите и минусите. Но нямахме такова.

Защо оставката на Борисов дойде точно преди приемането на бюджет, за който всички говореха, че е ляв, е тема на друга курсова работа.

- Какви са пътищата пред БСП след тази година съвместно управление с ГЕРБ, промени в навечерието на изборите ще ви спасят ли от сриването?

- Три са възможните пътища за БСП напред. Единият е да се правим, че всичко е цветя и рози, да ни критикуват за спорната коалиция и за това, че изглеждахме партньор без характер, а ние да не чуваме.

Вторият път е да отречем всичко, да се вживее новият председател, че животът започва от него и той е създателят на социалистическото движение в България.

Третият път е да се извиним на нашите най-верни избиратели и приемем реалността, да защитим дори и малките социални победи, които сме постигнали. Да продължим да отстояваме каузите си и да направим остър завой към избирателите, които истински разочаровахме не толкова с участието си в коалицията, а че останахме неми свидетели на всички грешки, които допускаше правителството.

- Вие от Изпълнителното бюро подадохте оставка, но не и лидерът Атанас Зафиров - тогава какво ще стане на конгреса, какви са стъпките за неговото отстраняване, щом не подава оставка?

- Както съм казвал неведнъж - конгресът може всичко, включително и да разпусне партията. Както е избрал този председател, така може да го остави или да избере друг в тази точка от дневния ред.

Но не това е важно. Важно е да не позволим да се изпокараме, изключваме и делим, защото няма накъде. Имаме едно ръководство, което преди година пое ангажимент пред партията и тя ни подкрепи, въпреки че имаше много роптаене. Ангажиментът беше да влезем в правителство, в което да бъдем социалният гарант, да стабилизираме партията, която беше уморена от братоубийствени войни, и да направим пълен мандат. Е, не успяхме. Подведохме ги и трябва да поемем своята отговорност. Не стигнахме до пълен мандат и вече няма значение дали е било добре, или не.

На първия социален бюджет ни свалиха. И не защото се вдигаха данъците или за инвестиционната програма на общините, а защото обществото нямаше гаранции и спокойствие какво ще се случи с тези пари.

- Явно, че предстои избор на нов лидер. Но който и да застане начело, в този момент и в това състояние на БСП не е ли като да си купиш фабрика на 8 септември?

- Всеки, който поеме поста, трябва да знае, че мандатът му ще е исторически. Може да спаси партията, може и да я закрие. Надявам се кандидатите да го осъзнават. Всеки един от тях сам по себе си е много подготвен и всички обичат партията. Имал съм честта да работим заедно.

Но за да успеем, ни трябва председател и ръководство, което да вдъхне увереност и самочувствие на нашите членове. Като покаже нашата идентичност.

В същото време да се разграничи от сегашното ни участие в управлението, без да потъпква постигнатото.

- Атанас Зафиров и Драгомир Стойнев вече обявиха, че няма да участват в следващите листи. Вие ще направите ли крачка назад - ако не бъркам, също би трябвало да имате 12-те години, които са таван за депутат от БСП според устава ви?

- Аз няколко пъти съм се отказвал от политиката, но за съжаление, политиката не ще да се откаже от мен. За добро или за лошо, вече 20 години съм своеобразен headhunter - първоначало в младежката организация, а по-късно и в БСП, и знам, че има добри и подготвени кадри. И 12 години имам вече, а и активно участвах в сегашното управление. Осъзнавам своята отговорност и няма да преча, близо 30 години съм бил на различни позиции в партията и съм работил за нея независимо от “пагона”, който съм носил. Апропо, член съм на БСП от февруари 1997 година - в знак на съпричастност към действията на баща ми.

- Колко силно включването на Румен Радев ще удари БСП? Публична тайна е, че много от вашите членове и симпатизанти се насочват към него, някои дори бяха сред посрещачите му, когато си тръгна от “Дондуков” 2.

- Най-трудното ще бъде да обясним на избирателя защо 10 години гласуваме за Радев, а днес, след този мандат на БСП, за който са ни сърдити редовите членове и симпатизанти, трябва да изберат пак нас. Но аз съм сигурен, че социалистите ще подкрепят отново БСП заради идеята, заради това, което носят в сърцето си. Заради паметта на нашите предци, дали живота си за едно по-справедливо и солидарно общество.

Да, допуснахме грешки, някои от които фатални. Затова и ще понесем своята отговорност, колкото и жестока да бъде към нас. Заслужаваме го, но партията не заслужава да не я подкрепим.

Дори за тези, които ще отидат в други листи, съм сигурен, че БСП е една. Винаги ще остане партията, която ги е създала и изградила като политически физиономии. Винаги под лъжичката ще ги стяга и ще изпитват една носталгия към партийните събрания, Бузлуджа, и никога няма да спрат да се сещат и говорят за нея, без значение на каква позиция и от коя друга политическа сила са избрани.

- Какво ще стане, ако БСП не влезе в парламента?

- БСП ще влезе в парламента, защото няма семейство в България, което да не е имало връзка с нея. БСП ще влезе, защото няма друг политически проект, който да бъде символ на онази лява солидарна кауза, която ни свързва с БСП.

- Като шеф на транспортната комисия в 51-ото НС успяхте да прокарате промени в Закона за движение по пътищата, но януари отново се оказа черен по жертви - контрол ли няма, не се ли поддържат пътищата? Къде е държавата и какво може да се направи?

- Поправките в Закона за движение по пътищата бяха приети през юни. От самото начало като председател на комисията по транспорт и съобщения съм провел десетки срещи с институции, неправителствени организации, обикновени граждани и на всички основната цел беше - как да намалим пътния травматизъм. Последната ми среща беше само преди седмица, когато с представители на граждански сдружения обсъждахме намаляването на скоростта на тежкотоварните превозни средства и дали трябва да се случи.

Аз съм оптимист, първите мерки, касаещи средната скорост, започнаха да дават ефект почти веднага, а съвсем скоро и шофьорите, нарушили правилата, ще получат своите известия, което със сигурност ще промени поведението им на пътя. Очаквам от институциите да направят своя анализ на ефекта от промените в закона и да видим дали сме на прав път. Към момента още е рано, няма дори година от прилагането му.

Успяхме и да предотвратим хаоса с индивидуалните електрически превозни средства (тротинетките), като вече ще има ясни и унифицирани правила за тяхното регистриране.

За последната година се уверих в едно - няма институция, независимо дали е МВР, МРРБ, АПИ или друга, която да не работи в посока намаляване на пътнотранспортните произшествия и загубата на човешки животи. Остава само и самите участници в движението - шофьори, пешеходци, хора, ползващи тротинетки, да се отнасят съвестно към правилата и да бъдат внимателни. И най-добрият закон не може да спаси човешки живот, ако самите хора не се отнасят с мисъл за това.

