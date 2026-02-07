Българчетата пият средно 1,3 л вода дневно, което е малко. Родителите трябва да познават препоръчителните количества, казва експертката.

Хидратацията често остава подценена тема, но тя е от решаващо значение за правилното развитие на децата и концентрация в училище. Според ново национално проучване на „Ипсос” в България, проведено по поръчка на „Банкя“, всяко трето дете у нас пие под литър вода дневно, а средният прием е 1,3 литра – по-нисък от препоръките. Според проф. д-р Веселка Дулева, началник на отдел „Храни и хранене“ в Националния център по обществено здраве и анализи, най-важното е родителите да научат децата си, че най-добрият начин за хидратация е приемът на вода, да знаят, че нискоминерализираните води са подходящи за употреба всеки ден и да не забравят да слагат бутилка вода в раницата на детето си.

- Проф. Дулева, проучването показва, че средният прием на вода при децата е 1,3 литра, а всяко трето дете пие под литър дневно. Как тълкувате тези резултати и намирате ли ги за тревожни?

- Да, това е тревожна тенденция, защото не отговаря на медицинските препоръки за минимален дневен прием на течности при деца.

Приемането на достатъчно количество вода всеки ден е от изключително значение за протичане на физиологичните и метаболитните процеси на организма, регулация на телесната температура и елиминиране на отпадни продукти. В тялото на кърмачетата съдържанието на вода е 75–78%, като до 1-годишна възраст намалява до 65%. При децата потребностите от вода са по-големи от тези на възрастните поради физиологичните особености на детския организъм – по-бърз метаболизъм, по-висока дихателна честота, относително по-голяма площ на кожата, незряла бъбречна функция.

Съвременните препоръки посочват, че средният дневен прием на течности за деца на възраст 4–8 години е около 1,2 литра, за 9–13 години – 1,5 литра, а за 14–18 години – 1,7 литра. При горещо време или при активни игри и спорт тези количества трябва да бъдат още по-високи. Количества под литър дневно определено са недостатъчни.

- Една четвърт от родителите на деца до 2 години не разпознават признаците на дехидратация, а близо половината не знаят какво е препоръчителното количество вода. Какви рискове крие тази липса на информираност?

- Информираността и поведението на родителите имат ключова роля за създаване на навици у децата. Недостатъчният прием на течности бързо води до дехидратация, особено в ранна възраст.

Симптомите често остават незабелязани, а те са сухота в устата, умора, липса на апетит, по-трудна концентрация. Затова родителите трябва да познават както препоръчителните количества, така и ранните признаци на обезводняване.

- Какви са краткосрочните и дългосрочните ефекти на недостатъчната хидратация при децата – върху концентрацията, успеха в училище, физическото и психичното им здраве?

- Краткосрочно дехидратацията може да предизвика неспокойствие, главоболие, суха уста и устни, трудности с концентрацията. При кърмачета се наблюдава и бърза загуба на тегло, понякога дори повишаване на температурата.В дългосрочен план обезводняването е свързано с намалена умствена и физическа работоспособност, хронична умора, запек и понижена устойчивост на организма. Влиянието върху концентрацията и настроението може директно да се отрази и на успеха в училище.

- Как родителите могат да изградят у децата навик да пият повече вода в ежедневието, включително по време на учебните занятия?

- Навиците се изграждат с постоянство.

Родителите трябва редовно да предлагат вода в малки количества и с умерена температура през целия ден – поне 6–8 чаши, преди детето да се почувства жадно. Жаждата е симптом на вече започнала дехидратация. Добре е да се увеличава приемът при високи температури или при физическа активност. При приготвяне на раницата за училище винаги трябва да има бутилка с вода. Родителите могат да подсещат децата да пият вода всяко междучасие, а вкъщи – да дават личен пример.

- Каква е ролята на училищата и детските градини – какви условия и политики биха могли да подпомогнат по-добрата хидратация?

- В днешно време децата прекарват дълго време в детска ясла, детска градина или училище. За да се осигури адекватна хидратация, в наредбите за здравословно хранене на деца в организирани колективи изрично е включено изискване за осигуряване на достъп до вода и редовно предлагане на вода на децата.

Разбира се, ролята на образователните институции е не по-малко важна. Не само за създаване на навици, но и за обучение и насърчаване осъзнаването на значението на водата.

- Какви са вашите три най-практични съвета към родителите, за да гарантират, че децата им са добре хидратирани?

- Да научат детето си, че най-добрия начин за хидратация е приемът на вода. Да знаят, че нискоминерализираните води са подходящи за употреба всеки ден. Да не забравят да слагат бутилка вода в раницата на детето си.