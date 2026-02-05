Не мога да коментирам излязлата в медиите информация за убийството в хижата, защото спекулациите са страшно много и от всякакви страни. Обаче писмото може да бъде прочетено от всеки от нас. То е "черно на бяло". Според мен това писмо е писано от ChatGPT. Дори да оставим настрана "какво иска да каже авторът", изказът е странен, неемоционален, на места нелеп. Изразът "по-скоро е по-добре" е директен превод от "the sooner the better". Когато пишеш прощално писмо до майка си, думата "мамо" не може да не присъства. Просто е невъзможно. Човекът написал това е дистанциран, то е като обръщение към непознати, които ще прочетат писмото, не към майка. Психологически писмото просто не е вярно. Изречението "Този свят е много стабилен сън" е интересно, защото то насочва към хипотезите, че живеем в множество реалности, че сънуваме живота си, че ние сме компютърна симулация и т.н.. Компютърната симулация като обяснение на реалността ни е част от теорията за трансхуманизма на Ник Бостром.

"Направи напук и виж вътре в себе си и се усмихни" отново е превод от английски. Според мен, без да съм криминален психолог или анализатор, това "прощално писмо до майка" е лъжа и манипулация, и е създадено от Изкуствен интелект.

"Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина... То не е причината, то е просто капката, която преля за всички нас чашата, поредният искрен опит да помогнем на едно болно дете - момиче е, в твоя чест :))) Прости ми, благодаря ти от сърце и когато намериш сили (по-скоро е по-добре), просто си насочи мисълта към мен и ще ме намериш. Този свят е един много стабилен сън. Няма смисъл да го превръщаш в кошмар. Направи напук и виж вътре в себе си и се усмихни. Обичам те много. Бъди свободна"

(От фейсбук)