Без силна европейска индустрия няма да има нито зелен преход, нито стратегическа независимост.
Енергоинтензивните индустрии в ЕС (1,5 трлн. €) са на ръба:
• Енергията е 2× по-скъпа спрямо 2020 г.
• CO₂ цените са 4× по-високи
Резултатът?
• 40% спад на производството в някои сектори
• 200 000 загубени работни места през 2025 г.
Светът се дели на блокове и индустрията става въпрос на национална сигурност. Без металургия, химия и добив сме уязвими, защото веригите на доставки могат да се използват като оръжие.
Зелената сделка е важна, но темпото беше твърде бързо. Високите разходи изтласкват производствата ни извън ЕС. Така светът не става по-зелен. Ние ставаме по-слаби.
Решението:
• Декарбонизация с индустриална логика
• Конкурентни цени на енергията
• Защита на европейската индустрия
В свят на геополитическо съперничество суверенитетът ни започва от способността сами да произвеждаме материалите на бъдещето. България и Европа трябва да действаме решително в защита на своята индустрия.
(От фейсбук)
