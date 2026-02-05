ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Светът не става по-зелен. Ние ставаме по-слаби

Даниел Лорер

2992
“Зелената сделка”, лансирана от ЕК, предвижда до 2050 г. европейската икономика да се превърне в такава с нулеви въглеродни емисии.

Без силна европейска индустрия няма да има нито зелен преход, нито стратегическа независимост.

Енергоинтензивните индустрии в ЕС (1,5 трлн. €) са на ръба:

• Енергията е 2× по-скъпа спрямо 2020 г.

• CO₂ цените са 4× по-високи

Резултатът?

• 40% спад на производството в някои сектори

• 200 000 загубени работни места през 2025 г.

Светът се дели на блокове и индустрията става въпрос на национална сигурност. Без металургия, химия и добив сме уязвими, защото веригите на доставки могат да се използват като оръжие.

Зелената сделка е важна, но темпото беше твърде бързо. Високите разходи изтласкват производствата ни извън ЕС. Така светът не става по-зелен. Ние ставаме по-слаби.

Решението:

• Декарбонизация с индустриална логика

• Конкурентни цени на енергията

• Защита на европейската индустрия

В свят на геополитическо съперничество суверенитетът ни започва от способността сами да произвеждаме материалите на бъдещето. България и Европа трябва да действаме решително в защита на своята индустрия.

"Зелената сделка", лансирана от ЕК, предвижда до 2050 г. европейската икономика да се превърне в такава с нулеви въглеродни емисии.

