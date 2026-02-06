Само в "24 часа" на 6 февруари: Във всяка държавна фирма - ловец на подкупи, проверява служители и шефове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 6 февруари четете:

Във всяка държавна фирма - ловец на подкупи, проверява служители и шефове

Над половин милион души са с инвалидни пенсии - 2 млрд. евро годишно

7-и сме в ЕС по хора със собствено жилище, едва 14% у нас живеят под наем

Бившият зам.-шеф на Генщаба Румен Цоков, оправдан за взривовете в Челопечене, осъди прокуратурата

Спираме практиката "ПУП-че за имотче", за да ограничим презастрояването на София - интервю с арх. Любо Георгиев

Виктор Ангелов по "Нова" срещу тримата ергени по Би Ти Ви от 17 февруари

