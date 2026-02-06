ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

26-годишен грък е задържан за нападението над конт...

Само в "24 часа" на 6 февруари: Във всяка държавна фирма - ловец на подкупи, проверява служители и шефове

Само в "24 часа" на 6 февруари четете:

Във всяка държавна фирма - ловец на подкупи, проверява служители и шефове

Над половин милион души са с инвалидни пенсии - 2 млрд. евро годишно

7-и сме в ЕС по хора със собствено жилище, едва 14% у нас живеят под наем 

Бившият зам.-шеф на Генщаба Румен Цоков, оправдан за взривовете в Челопечене, осъди прокуратурата

Спираме практиката "ПУП-че за имотче", за да ограничим презастрояването на София - интервю с арх. Любо Георгиев

Виктор Ангелов по "Нова" срещу тримата ергени по Би Ти Ви от 17 февруари

Вижте първите страници на "24 часа" от 6 февруари през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

 

                                                                                                                                                                              

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича