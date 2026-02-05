Кой нормален човек ще си прати детето на лагер, охраняван от рейнджъри с автомати

Първосигналната ми реакция за петроханската драма бе силно недоумение от съществуването на частна национална агенция, която на всичкото отгоре упражнява контрол над нещо държавно.

Когато разбрах и за въоръжението, екипировката и техниката им, че дейността им включва отцепване на обществени терени в Натура 2000 и ограничаване на достъпа до тях, че притежават цяла хижа, купена от Фидосова, дето не е ясно как баща ѝ се е сдобил с нея... бе, като се сблъсках с цялата тази информация, каквато не подозирах, че е възможна в реалността, директно си казах, че тея паравоенни са паралелна държавна структура, няма какво друго да са... И съответно са оплескали нещо по сръбския канал и са изяли дървото.

После се оказа, че са екологична организация, зад която стоят обществени личности-меценати, които застанаха с имената си зад дейността на момчетата и обясниха каква добра работа вършат срещу дървената мафия и бракониерите, как опазват околната среда и обучават деца на любов към природата.

Освен това писмото на Калушев до майка му изключително контрастира на хладнокръвен екстремист.

Попаднах и на много коментари на хора, които ги познават и им се възхищават, гледах кадри от гасене на пожари, от екстремно спасяване на закъсали пещерняци и изобщо все великолепни неща, каквито сме виждали само по филмите. И си казах, светът има нужда от такива хора, цяло чудо е, че са успели да просъществуват толкова време, явно са били крайно неудобни на дълбоката държава и са им видели сметката. Милите момчета...

Това е покъртително и безкрайно несправедливо, трябва да им се издигнат паметници.

През цялото време игнорирах сектантските и педофилски изклесъци, защото както самият софийски кмет каза, това са методите на КГБ за очерняне на противника. Плюс това къде с това въоръжение ще са секта, нали сектите са божествени и миролюбиви сбирщайни??

Мисълта ми е, че за 2 дена си смених мнението на 180 градуса, но за сметка на това преди малко го обърнах на 360 и вече съвсем не знам какво да мисля.

Защо се обърках така?

Защото реших да игнорирам цялата разнородна информация и лично да прегледам жертвите и техните проявления във ФБ. И меко казано, малко се стреснах.

Личният профил на Ивайло Кушлев, с когото имам двама общи приятели (и двамата много уважавам), ми представи лирична, но словоблудна личност. Веднага разбрах, че такава тънка душевност няма как да е агент на ДАНС.

Оттам минах на страницата на Школата му за приключения Роук, която е била активна до 2023 г. Тя съдържа предимно обяви за младежки програми сред природата, като общото между тях е, че всички са БЕЗПЛАТНИ. Тук за първи път ми присветна червена лампа, защото безплатен обяд няма.

Публикувано е видео на някакъв индийски гуру Sadhguru, за когото сега научавам. И пак ми присветна лампичка.

Не ме разбирайте погрешно, като православен християнин съм убедена, че будизмът е най-миролюбивата религия, но както не подкрепям вкарването на религиозен предмет в училище, така вярвам, че попринцип вероученията и политиката нямат място в обществената работа с деца. Мястото на религията е в семейството.

Обаче на страницата на Школата за приключения има доста антиродителски публикации:

Например, картинка на баща и син, бащата казва: "Искам като пораснеш да бъдеш самостоятелен и смел, но сега бъди пасивно и послушно дете." Текстът към картинката гласи: "Доста добре описва онова, което наблюдаваме при много деца, които идват при нас (както и при техните родители). Вредите, които това отношение нанася са безброй и много често - непоправими."

Демек Школата за приключения ще помогне на децата да се справят с родителите си.

По време на пандемията има обявен "Конкурс за щастие", който "дава възможност на няколко деца да спечелят изцяло безплатно няколкодневно приключение сред природата, във високата планина, след отпадането на противоепидемичните мерки."

"Организаторите призовават участниците да бъдат честни – без да ползват помощ от родители (защото организаторите знаят как да разберат), да говорят от душата си и да не се притесняват как звучат мислите им!"

Тук ми светнаха няколко червени лампи и наистина се чудя кой нормален човек ще си прати детето на такова безплатно нещо.

Има публикации с препоръки за частното училище за алтернативно образование Cosmos International School. А на 15 септември са написали:

"Изказваме най-искрени съболезнования по случай първия учебен ден на всички деца (а и на техните родители), които са жертва на една напълно счупена и неработеща образователна система. Хора, събудете се! Дори и ние да сме се повредили, нека поне децата ни имат шанс в този напълно объркан свят. Алтернативи винаги има, ако в нас има смелост, достойнство и мъдрост."

Има обява:

"Школа Роук обявява постоянен клуб "Гед" - за деца, чиито родители са избрали да ги отглеждат без електронни устройства и без целодневна училищна заетост. Онези, които бъдат приети в програмата ще получат достъп до ВСИЧКИ дейности на школата, целогодишно. Роук ще окаже максимална подкрепа в израстването им. Възрастовата група е 10-15 г."

Това е като лозунг на амишите, но да кажем, че всеки има право да избира дали детето му да оцветява картинки до средното си образование.

Обаче, колкото и образователната ни система да куца, все пак следва някакви световни стандарти и изисквания. Базовите знания са от съществена важност, независимо дали на децата им е трудно или лесно.

И друг път съм споделяла, че за мен да си хвърлиш парите в алтернативно училище, в което детето ти да е щастлива кокошка сред тучна поляна и да реди кубчета до 7-и клас е подигравка с еволюцията. И затова за мен такава последователна пропаганда е страшна, даже зловеща.

Не знам дали децата на Васил Терзиев учат в частни обекти за волни имбецили, но аз не бих пратила моите там, колкото и кинти да притежавам, че даже да е БЕЗПЛАТНО.

Концепцията на тази Школа за приключения ми напомня за онази двойка лайф коучове-хюман дизайнери, чието дете избяга при баба си, за да расте нормално и да ходи на училище, вместо да обикаля Латинска Америка и да се самообразова на разни дивотии. Иначе двойката изглеждаше много симпатична и ведра.

Така че обобщението "три разстреляни трупа в изгоряла хижа, където малки момчета ходели на детски лагер, охраняван от рейнджъри с автомати, ръководен от будист, живял в Мексико" всъщност е напълно рационално и реалистично.

Наистина в този случай нито една от теориите не изключва останалите.

(От Фейсбук)