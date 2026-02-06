Защо преговорите в Маскат между САЩ и Иран може да се провалят?

През 1988 г. Тръмп дава интервю на журналистката Поли Туйнби от британския вестник The Guardian. Туйнби го пита какъв ще бъде слоганът на кампанията му, ако реши да се кандидатира за президент на САЩ. По начин, който напомни на журналистката за филма „Кръстникът", Тръмп отговори: „Уважение". "Ще бъда твърд към Иран. Те ни бият психически, карайки ни да изглеждаме като банда идиоти... Ще бъде добре за света да се изправим срещу тях". Той добавя: "Един изстрел по нашите хора или по нашите кораби и ще изстрелям няколко такива на остров Харг. Ще вляза и ще го контролирам. Иран не може да победи дори Ирак, но въпреки това ни притиска".

Неприязънта на Тръмп към Иран е от много години. Той не е свързано само с това, че Хаменей издаде фетва той да убит като отмъщение за ликвидирането на генерал Касем Солеймани през първия му мандат. Тръмп никога не е забравял върховния лидер, а в младостта си изглежда е бил запознат с една от слабостите на Иран: остров Харадж. Той е транзитната точка за около 90 % от иранския петрол към външния свят.

Рисковано... изчислени

През последните няколко дни Техеран се опита да напипа пулса на американския президент, било то чрез изпращане на дрон към американския кораб „Ейбрахам Линкълн" или чрез обявяване на набор от условия за преговори. В сряда следобед Тръмп отново изостри реториката си, намеквайки, че иранският лидер Али Хаменей трябва да бъде „много загрижен". Изведнъж, след като подготовката за преговорите се провали, двете страни се отдръпнаха от пропастта и разговорите бяха пренасрочени за днес.

В сряда вечерта Axios съобщи, че преговорите между Иран и Америка в Маскат са били отменени, а часове по-късно, че натискът на девет държави върху САЩ е довел до споразумение този кръг в Оман да се проведе с надеждата, че двете страни ще постигнат минимално споразумение, което да предотврати война.

Преди това турският президент Реджеп Тайип Ердоган посредничи при преговорите между Техеран и Вашингтон в Истанбул. Независимо от първоначалните договорености за провеждане на срещата, Иран предпочете преговорите да се проведат в столицата на Оман.

Защо бяха отменени преговорите в Истанбул?

Според турските вестници „Хюриет" и „Сабах" Турция и Катар са се стремили да приложат „Истанбулски мирен план", подобен на мирния план за Газа, включващ общо и незабавно споразумение за деескалация, последвано от многостранни преговори за постигане на частични споразумения. Ислямската република обаче е загрижена от натиска, който държавите от региона биха могли да окажат върху иранския преговорен екип. В силовите кръгове в Иран се появиха различия в позициите за съдържанието на преговорите.

Турските анализатори, изненадани от оттеглянето на Техеран от Истанбул, определят плана на Ердоган като „последния мост за връщане към предкризисната фаза, който вече е разрушен".

В Иран твърдят, че Техеран признава загрижеността на арабските държави от евентуална война, но се противопоставя на участието им в новия кръг от преговори, защото на този етап то може да има обратен ефект и да превърне целенасочения процес в политическо шоу.

Инструкциите на иранския президент Масуд Пезешкиан към външния министър Аракчи за започване на нов кръг от преговори със САЩ се позоваваха на искане за участие на държави от региона, но окончателното иранско решение изключваше такава възможност.

Съдържание на преговорите

Много са догадките за съдържанието на преговорите между Иран и Америка. Позициите на Али Шамхани, ръководител на Висшия съвет по отбрана на Ислямската република, подсказват по-голяма готовност за война, отколкото желание за постигане на споразумение. Махмуд Ваези, началник на кабинета на бившия ирански президент Хасан Рухани, дори написа статия, в която критикува Шамхани, обвинявайки го, че в миналото е възпрепятствал постигането на споразумение между Иран и Америка.

В телевизионно интервю преди няколко дни Шамхани коментира иранско-американските преговори така: „Иран може да намали степента на обогатяване на уран от 60% на 20%, но няма причина да изнася съхранявания материал от страната." „Избухването на война е достигнало неизбежен етап", добави той.

При посещението на секретаря на иранския Съвет за национална сигурност Али Лариджани в Москва, пратениците на Вашингтон уж се съгласиха Иран да предаде на Русия над 400 кг обогатен уран в замяна на това САЩ да не го нападат.

Според неофициални данни, публикувани в ливанския вестник „Ан-Нахар" обаче, Вашингтон настоява в този кръг от преговори за пълно прекратяване на ядрените дейности на Иран, както и за намаляване на обхвата на иранските ракети и прекъсване на комуникацията и подкрепата за регионалните съюзници на Техеран.

Тези искания са невъзможни за приемане от Ислямската република, особено по отношение на иранските ракети и отбранителни способности. Генерал-майор Хусейн Неджад, висш военен командир в Революционните гвардейци и командир на щаба Tharallah, отговарящ за сигурността на Техеран, заяви в интервю, че „готовността на Иран за отбрана срещу всяка потенциална атака е много по-голяма, отколкото по време на Дванадесетдневната война, а подземните ракетни градове на Иран са готови за използване".

Ще доведат ли преговорите до резултат?

С оглед на нарастващите искания на САЩ, от една страна, и настояването на Иран всяко споразумение да се ограничи само до ядрените условия, изглежда, че преговорите в Маскат няма да доведат до осезаем резултат, особено като се има предвид, че те се провеждат в контекста на силното и широкообхватно военно присъствие на САЩ в региона и готовността им да предприемат масирана атака срещу Ислямската република.

Ахмад Ширзад, реформаторски политически активист и бивш член на иранския парламент, е цитиран от An-Nahar да казва: "Исканията, които американците поставиха на масата, не подлежат на преговори. "Ако Ислямската република продаде отбранителните си способности, тя ще бъде гола и никой ирански гражданин не може да приеме това. Що се отнася до ядрения въпрос, има възможност за постигане на споразумение."

Според базирания в Техеран ирански журналист Амир Дабири Мехр убийството на хиляди иранци по време на неотдавнашните протести е предизвикало широк гняв в иранското общество срещу режима до степен, в която някои призовават за чуждестранна военна намеса, за да отмъстят на репресивния апарат. От друга страна, много иранци, въпреки недоволството си от режима, се противопоставят на военната намеса на САЩ.

Позицията на известната иранска актриса Golshifteh Farahani срещу евентуално нападение на САЩ срещу Иран, която тя изрази в една френска медия, намери широк отзвук в Иран. Тя подчерта, че не вярва на чуждестранна военна намеса като средство за въвеждане на демокрация, като заяви: „Вижте какво се случи в Ирак, Афганистан и Либия; правителствата паднаха, но какво последва? Години на хаос, вакуум във властта, гражданска война и тероризъм."Голяма част от иранския народ заявява, че е готов да подкрепи режима с всички налични средства в случай на нападение.

Висшият командир на Революционната гвардия генерал-майор Исмаил Котари коментира: „Не съм оптимист по отношение на преговорите, но ние преговаряме, за да покажем на света, че не бягаме от диалога."

Бившият председател на парламента Голам Али Хадад Адел пък заяви: „Надявам се преговорите да доведат до резултат, но ако Америка диктува, а Иран приема, това не са преговори."

В публикация, в която се противопоставя на преговорите, Хамид Расаи, парламентарист от твърдата линия, пише: „Променило ли се е мнението на Лидера на революцията за преговорите, така че да можем да отидем на масата за преговори?"

Ниски шансове за успех

В крайна сметка може да се твърди, че вероятността за успех на преговорите в Маскат е много малка, тъй като Иран и САЩ се стремят да постигнат различни цели, предлагайки преговори. На първо място, САЩ се нуждаят от време, за да приключат военните си приготовления в региона; на второ място, за да демонстрират на американския народ и на света, че са поели по дипломатически път, като по този начин си осигурят легитимност за евентуални военни действия; и на трето място, за да направят необходимите координации за формиране на общ фронт срещу Иран, особено в региона.

Иран спечели последния рунд на ескалация. Но сега се намира на кръстопът. Или ще бъде окуражен от този успех да продължи да изпразва преговорите от съдържание и да ги превърне в средство за обезкуражаване на Тръмп, така че той да пренасочи вниманието си към друг проблем, или ще направи отстъпки поне по някои точки. Във втория случай може да се очаква, че ядреното досие, подкрепата за проксита и намаляването на репресиите ще бъдат на масата, за разлика от ракетния арсенал.

Но без последното няма да има сделка!.

От друга страна, Ислямската република, която въпреки икономическата криза и широко разпространеното народно недоволство от правителството, осъзнава, че приемането на исканията на САЩ би означавало радикална промяна в характера на режима. Ето защо тя предпочита да се ангажира с всеобхватна конфронтация, в която да използва всичките си възможности, за да оцелее и да се противопостави на Съединените щати. В съзнанието на иранските власти, ако режимът оцелее в тази битка, той ще бъде защитен от заплахата на САЩ в продължение на много години, а ако рухне, той ще е паднал, докато е поддържал своите принципи и ценности.

Историята на иранското поведение показва, че Техеран често се държи по-скоро идеологически, отколкото прагматично. Някои може да посочат прагматизма на Техеран при сключването на ядреното споразумение през 2015 г. Но това е неуместен пример. Иран се съгласи да „отложи" ядрената си програма в замяна на големи суми пари в брой, обещания за инвестиции и признаване на неговата легитимност и регионална експанзия. Предложението на Обама беше идеално за иранците. Това, което се предлага днес, е прикрита капитулация. Но това е капитулация, която се основава на огромния дисбаланс на силите в ущърб на Техеран. Идеологическата мобилизация обаче може да попречи на режима да види точно тази реалност. Според ливанския политически анализатор Джордж Исса „Тази мобилизация може да бъде възприета от Вожда като предимство на иранците в контраст със слабостта, характерна за постоянното търсене на „сделки" от страна на Тръмп. В този случай обаче зад натиска на Тръмп върху Техеран стои не само любовта към сделките. Съществува история на недоволство от поведението на Иран, която е толкова дълга, колкото и самият режим. Пренебрегването на този фактор може да се окаже прекалено скъпо, ако не и смъртоносно".