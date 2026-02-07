Адв. д-р Мария Петрова: Жените, претърпели вреди, да заведат дело, но без паника. Не отлагайте прегледи при гинеколог

След разменените бебета това е вторият случай, за който не съм допускала, че може да се случи, казва известната адвокатка по медицинско право

- Адв. Петрова, има ли държавна институция, която да проверява, и то регулярно за камери в помещения, където се извършват козметични процедури, гинекологични прегледи или други медицински манипулации?

- Нека да разграничим, че козметичните салони подлежат на един режим на регистрация и контрол, а медицинските центрове - на друг. За козметичните центрове отговарят регионалните здравни инспекции (РЗИ), а за медицинските центрове за определени неща РЗИ, а за други - Изпълнителната агенция “Медицински надзор”. За видеонаблюдението единствената институция, която следва да запазва личните ни данни, включително чувствителната здравна информация и интимните моменти в козметичните салони или медицински центрове, е Комисията за защита на личните данни. Но тя няма задължение периодично да ходи на места и да обследва има ли камери, защо са поставени, има ли стикери, къде отиват данните, на какъв сървър са качени. Това е възложено като отговорност на всеки, който изпълнява такава дейност. Тоест в момента, когато един медицински център или козметичен салон си сложат камери, те би следвало да отговарят като съвместимост и на целите, и на принципа за обработка и съхранение на такъв тип данни.

- Има ли закон къде може и къде - не, да се монтират камери?

- Видеонаблюдението не е самоцел. Всяка мярка трябва да бъде пропорционална на целта, която преследва. Ако искате да убиете комар, не изкарвате ядрено оръжие. Ако искате да си опазите имуществото, ще си купите катинар, по-сигурна врата, ще ограничите достъпа на външни лица или ще ги пропускате само по определен ред. Но не може да сложите камера в лекарски кабинет под претекст, че пази вашето имущество. Защото тогава принципът на пропорционалност е нарушен.

Правото на личен живот, лекарската тайна, чувствителната здравна информация са по-висши блага от това. В Закона за охранителната дейност има определени изисквания за камерите. Законът за защита на личните данни дава основните положения и принципи, на които трябва да отговаря както събирането, така и обработката, съхранението на такъв тип данни. Регламентът за защита на личните данни създаде огромна истерия и всички хора подписваха декларации и декларацийки за обработка, но реално виждаме, че не го познаваме. Хората бяха много чувствителни на тема лични данни, някой да не ни знае трите имена и ЕГН-то. Но ето в един момент се оказаха в ситуация, в която някой ги е снимал в лекарски кабинет, голи, което е част от техния личен живот, нещо интимно, нещо, което създава доверие лекар - пациент и никой не го беше оценил като потенциален риск.

- Изненада ли ви новината, че има камера в гинекологичен кабинет?

- Честно да ви кажа, след случая с разменените бебета това е вторият, за който никога не съм допускала, че може да се случи. За козметичните салони не съм толкова изненадана, защото там няма етичен кодекс, тези хора не упражняват регулирана професия. Не казвам, че е нормално. Когато разбрах за медицински център, това ме ужаси, защото всички лекари, каквато съм и аз, завършвайки медицина, учим медицинска деонтология. Това е професионалният ни дълг. Учим професионална етика и не мога да допусна, че някой е пропуснал толкова важен урок.

- Какво да направят сега лекарите? Всеки да започне да проверява кабинета си ли?

- Далеч съм от мисълта, че има лекар, в чийто кабинет някой без знанието на собственика или медика може да постави камера. Нека не бъдем толкова наивни. Допускам обаче, че това не е целенасочено, тоест никой не е имал за цел да снима. Искрено се надявам да е прецедент и да не се превръща в практика. Не е необходимо лекарите също да стават мнителни и да си проверяват кабинетите за камери. Достатъчно е обаче, ако имат такива, да ги демонтират и да се замислят за всички онези чувствителни здравни записи, които притежават на компютрите, в телефоните и в сървърите си. Какво ще правят оттук нататък и как ще обезпечат процеса, за да не се стига до подобни неприятни ситуации. Много е важно да не всяваме допълнително разрив във връзката лекар - пациент. Не искам да има жени, които ще отлагат или ще пропуснат профилактичните си прегледи при гинеколог от притеснение, защото общественото здраве е изключително важно и институциите трябва да се намесят, за да гарантират, че ще опазим живота и здравето на българските жени. Всяка пациентка, която се е разпознала в записите и това е довело до вреди, съветвам да сезира съответните институции, при желание, да заведе гражданско дело и да бъде обезщетена, както законът повелява.