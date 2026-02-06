Всичко, което е създадено на тази земя, е обречено да изчезне.

В БСП съм изкарал най-хубавите си години, въпреки че столетницата имаше малка заслуга за това. Напротив, сблъсъкът между левите ценности и битовите щения на знайни и незнайни хора, на които нищо човешко не им е чуждо, ме е отвратил и закалил за политиката и живота.

Като районен председател в „Студентски" виждах как редовите членове се блъскат да свързват двата края със студентската стипендия или пенсията си, а богаташите идваха с шофьорите и лимузините.

Отдавна приключих с илюзиите, че БСП представлява каквито и да е леви интереси. Емоциите на унизените и оскърбените бяха впрегнати, за да забогатяват горе.

Обаче БСП си остава единственият автентичен политически организъм на родния терен. Не знам дали е демократично това, но е политическо. Социалистите имат рефлекс.

Шиши през Зафиров казал, че няма да плати заседанието на Конгреса. Хората се събират, почват да дават пари и заседание ще има. Ако утре Бойко каже, че ГЕРБ приключва, няма да има общност да се събере. Малко ще ги подслони Радев, малко Шиши.

БСП имаше майсторлъка да преразказва себе си. Направи го със Станишев, с Нинова. Даваше идея, че една общност изживява собствения си революционен заряд и зарежда чрез него масите. Не знам дали БСП има вече живителните сили да го направи отново чрез Крум Зарков.

Разбирам, че натискът от Шиши да си купи БСП през Гуцанов и Зафиров е огромен, но все още вярвам, че ако има някъде автентична политическа общност, която да може да реагира, това е БСП.

Нито заради членовете, нито заради ръководството - отдавна нямам сантимент към тях - нито грам. А, защото е нужно на България.

(От фейсбук)