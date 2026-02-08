Коментар на седмицата №2: Дара не е проблемът

Публикуваме отново най-четените коментари през изминаващата седмица. Този е под №2 с над 118 000 прочитания.
Дара не е проблемът.
Дара е просто най-удобната мишена.
Тя лично е напълно невинна в цялата тази ситуация. Това, което виждаме като „обществена реакция", всъщност е болест на социума. И най-малкото е отвратително, защото става дума за млада жена, която реално нищо лошо не е направила.
Да - очевидно има проблем.
Но когато има проблем, той се адресира директно, а не се излива омраза върху артиста - най-лесния и най-видим субпродукт на една счупена система.
Система, управлявана от остарели модели на музикални компании, които от години държат статуквото, не искат реална промяна и действат задкулисно, но почти винаги остават извън обсега на обществената критика.
И нещо важно, което удобно се пропуска:
грешките на музикални продуценти и лейбъли не задължително са грешки на артистите.
Хейтът не е позиция, а липса на аргументи.
А изкарването на една певица виновна за всичко е просто грозно.
Ако искаме промяна - тя не минава през линч.
Минава през ясно назоваване на механизмите, които не работят...дори когато това е неудобно.
И накрая - пожелавам на Дара късмет и сила.
Надявам се това участие да я откъсне от тази счупена система, а не да я закотви в нея.
И да ѝ отвори нови врати, извън местните комплекси, дребнавост и цикли на самоунищожение.
(От фейсбук)
Дара не е проблемът. Дара е просто най-удобната мишена. Тя лично е напълно невинна в цялата тази ситуация. Това, което...Публикувахте от Ruth Koleva в Понеделник, 2 февруари 2026 г.