Коментар на седмицата №2: Дара не е проблемът

Публикуваме отново най-четените коментари през изминаващата седмица. Този е под №2 с над 118 000 прочитания.

Дара не е проблемът.

Дара е просто най-удобната мишена.

Тя лично е напълно невинна в цялата тази ситуация. Това, което виждаме като „обществена реакция", всъщност е болест на социума. И най-малкото е отвратително, защото става дума за млада жена, която реално нищо лошо не е направила.

Да - очевидно има проблем.

Но когато има проблем, той се адресира директно, а не се излива омраза върху артиста - най-лесния и най-видим субпродукт на една счупена система.

Система, управлявана от остарели модели на музикални компании, които от години държат статуквото, не искат реална промяна и действат задкулисно, но почти винаги остават извън обсега на обществената критика.

И нещо важно, което удобно се пропуска:

грешките на музикални продуценти и лейбъли не задължително са грешки на артистите.

Хейтът не е позиция, а липса на аргументи.

А изкарването на една певица виновна за всичко е просто грозно.

Ако искаме промяна - тя не минава през линч.

Минава през ясно назоваване на механизмите, които не работят...дори когато това е неудобно.

И накрая - пожелавам на Дара късмет и сила.

Надявам се това участие да я откъсне от тази счупена система, а не да я закотви в нея.

И да ѝ отвори нови врати, извън местните комплекси, дребнавост и цикли на самоунищожение.

(От фейсбук)