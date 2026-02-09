7 неща, за да стане България отново велика

Без тях ще си стоим на опашката в Европа

България е била велика държава в средните векове при Борис и Симеон. Според историците и икономистите (като Ангъс Мадисън) стандартът в България е бил значително над средния за Европа. Докато голяма част от Западна Европа преживява т.нар. тъмни векове. Преслав е бил един от най-големите и бляскави градове в Европа. Стандартът на живот на елита в България е бил съпоставим единствено с този във Византия и Арабския халифат.

По времето на Калоян по стандарт на живот България е била по-богата от съседните сръбски и унгарски владения и определено е била в горната третина на класацията на държавите в Европа.

Даже скоро след независимостта на България - през 1910 г., и скоро след това - през 1938 г., България е била на 15-16-о място в Европа по БВП на човек от населението по съпоставими цени. Били сме лидер на Балканите. България е била много близо до нивата на Испания, Италия и Унгария. Това си е било голям успех като се вземе предвид откъде тръгваме в края на 19-и век.

При социализма отиваме надолу в класацията, като заемаме средно 22 място.

Въпреки че през 1989 г. България е имала 2 пъти по-голям БВП на човек от Румъния и е била с по-висок стандарт от Полша, сега Румъния е пред нас, а Полша е още по пред нас. А ние, през прехода, твърдо отидохме и стоим на опашката на ЕС и така България преживя най-голямото падение в историята си!

Има несложни мерки във всяка сфера, които без прекомерно съществени и с много бързо възвръщаеми инвестиции могат силно да дръпнат България напред и да я направят отново велика.

Говорих с десетки изявени хора от всички сфери на дейност. И ще се постарая да направя едно обобщение на техните и някои от моите виждания какво трябва спешно да се направи, за да стане България една наистина атрактивна и уважавана държава, а после да стане отново велика. Защото българите са предприемчив и иновативен народ, били са в миналото и много работливи, но други техни качества след чуждо владичество и социализъм от комунистически тип, ги спират.

1. Да започнем от най-елементарното - да не се избиваме по пътищата, като бъдем принудени да спазваме правилата за движение, което ще ни накара да уважаваме и останалите правила.

България се конкурира с Румъния къде жертвите на единица население са най-много в ЕС. За да не откриваме топлата вода, да видим чудесните резултати, които постига Гърция с въвеждането на хиляди камери, при които действията на водачите се анализират с изкуствен интелект и глобите автоматично се налагат по електронен път. Само първите 7 поставени камери регистрират по 1100 нарушения на ден - включително за разговор по телефона и непоставен колан. Една камера на един натоварен червен светофар за по-малко от месец регистрира 13 722 нарушения само за неспазване на светофара. В Гърция, която е съпоставима с България, се предвижда да се поставят 2000 фиксирани камери и 500 мобилни. Парите ще се покрият от глобите за по-малко от година. Поставянето на камерите може да стане и без инвестиции - като плащането се отложи за след събирането на глобите. Нарушенията на чуждите автомобили могат да се установяват в реално време и веднага да им се събират глобите чрез електронно засичане на нарушителите. Няма технически проблем и камерите на толсистемите да бъдат използвани.

Крайно време е да погледнем какво правят две успешни и цивилизовани държави – Швейцария и Финландия. Глобите са в зависимост от доходите. По-прост вариант е да са в зависимост от застрахователната стойност на колата. Защото една относително голяма глоба не е спирачка за един заможен човек.

2. Коренна промяна в образованието.

Няма цивилизована и просперираща държава без добро образование.

Да започнем с това, че в България се харчат много излишни пари за образование на хора, които няма да работят по това, за което учат. И в средните училища, и особено при висшето образование.

Министърът на образованието правилно отбеляза, че език се учи от прекомерно много хора, които дори няма да го използват. А във все повече гимназии има скъпо струваща подготвителна година.

Българските студенти през семестъра учат средно по около 3-4 часа на работен ден, включително с ходенето на лекции. Което си е направо разхищение на човешки капацитет. Над 50% от завършилите студенти не работят след това по специалността си. А има недостиг на хора за работа, пък държавата харчи излишни пари. Ами толкова е лесно да се сложи спирачка пред излишните студенти с една задължителна средно сложна матура по математика. Защото няма как да се формира добро логическо мислене без математика. Колкото и да е неприятно за някои, това е необходимо и за хуманитарните науки, защото например като човек чете някои съдебни решения му настръхват косите.

А за най-водещите гимназии е крайно време да се въведе IB програмите с 6 изучавани дисциплини и A-level с 3 изучавани дисциплини. Няма смисъл да се учат в детайли дисциплини, които няма да се използват, а ще са излишен баласт и излишен разход на средства. Крайно време е завършен 10-и клас да има само при вземане на изпитите с външно оценяване, ако искаме реално да се знае нещо.

И крайно време е държавата да финансира най-търсените специалисти със средно образование - професионалното. Един работлив плочкаджия взема и над €8,000 на месец - повече от президента.

3. Бюджетът трябва да е под 40% от БВП.

Колкото и да е парадоксално - така се прави социална държава. Консолидираният бюджет на САЩ е под 40% от БВП. И САЩ тотално изпреварват Европа и като резултат държавните служители в САЩ вземат по-големи нетни заплати, а пенсионерите – по-големи пенсии и с по-голяма покупателна способност, отколкото в ЕС.

Шефът на МВФ Кристалина Георгиева заяви в Брюксел, че ЕС тотално изостава от Китай и САЩ. Тя призова за спешни промени срещу свръхрегулацията. И България страда от същата болест. За какво се прави електронизацията, след като не се намалява бюрокрацията. Нека държавата види кои фирми са направили работещи и полезни електронни системи и законово да установи, че поръчките да се дават за тях. А не 50% от парите за софтуер да се изпаряват, а системите просто да не работят. При успешна електронизация и намаляващо население 25% от държавната и местна администрация следва да се съкрати.

Зелената сделка доведе до 2 пъти по-високи цени на енергийните източници в ЕС спрямо САЩ. Прекомерен светец и богу не е драг.

Няма как България да не бъде замитана държава, ако продължава да поддържа това унизително ниско ниво на съвременно въоръжаване. Съществени промени не могат да станат, без поне 5% от БВП да отиват за отбрана.

4. Едно от условията, за да получим остатъка от парите по плана за възстановяване на ЕС, са поправки в закона за държавния служител, въвеждащи тест за интегритет. Но това за България е крайно недостатъчно. Необходим е полиграф (детектор на лъжата) на утвърдени световни фирми за около 2000 човека във всички сфери на държавната власт, за да се спре корупцията. Да, трудно ще се приеме.

В нашата народопсихология всички критикуват корупцията, но когато се доберат до съответната държавна власт голямото мнозинство я практикуват. Отделен е въпросът, че министрите и няколко стотин важни държавни длъжности трябва да са с осезаемо по-високи заплати. За да може кадърни хора и от бизнеса и от други сфери да стават министри и да заемат важни държавни постове. Тежко е положението и в една от сферите на държавна власт - правораздаването. Магистратите следва да се повишават само по обективни критерии – съобразно потвърдените им актове. А изпитите за магистрати трябва да гарантират реална тайна на темите и реална анонимност. Задавате ли си въпроса защо вече почти всички новозавършили (и не само) юристи искат да станат съдии и прокурори и особено в някои съдилища и прокуратури...

5. Да се прехвърли акцентът на здравеопазването в доболничната помощ, да се премахне излишното лежане в болница.

Истински смехотворни неща се творят в здравеопазването. Напр. една инжекция срещу болки, поставена в гръбнака по здравна пътека се слага в Болница и изисква 3 нощи престой. Вместо 45 мин. в извънболнично заведение. Както се прави в САЩ например. При операция на уголемена простата отново се изисква да се лежи минимум 3 дни в болница, вместо 24 часа в доболнично заведение. В щатите се лежи 4 часа. При дерматологични проблеми, за да се изпише инжекция по Здравна каса се лежи 7 дни в болница. И е добре да има 3 частни каси като в Нидерландия.

6. Да се преодолее тоталният провал при строителството на магистрали, ВиК и друга инфраструктура.

Държим чудовищни рекорди - над половин век строим магистрала Хемус. Почти 40 г. все още е недостроена магистрала Струма. И не се очертава да се завърши скоро. При това се строи с европейски пари. Толкова ли е трудно да се даде строителството на магистралите на концесии и държавата да плаща от съразмерните концесионни такси, събирани от толсистемата. Крайно време е да има справедливост и тези, които карат повече колите си да плащат повече - да се въведе тол и за колите. По същата причина да се въведе тол и в градовете. Да се допуснат и други национални доставчици за ТОЛ системата.

Що за европейска държава сме с населени места без вода и градове без канализация, включително квартали на столицата. А далеч над половината от водата да се излива от стари тръби. Тук концесията на утвърдени фирми с точни изисквания е решението.

Крайно време е да се сложи край на частните улици и на ужасната квартална инфраструктура в новите райони. Поради решение на КС строителите не могат да изграждат инфраструктурата. Остава да се вдигне таксата при разрешение за строеж просто защото няма друг начин. Това ще направи животът много по-качествен. Ще се спестят пари от чакане да се излезе с кола по 45 мин. от някои квартали и от въртенето да се търсят парко места.

7. Без млади хора държавата ни е без бъдеще.

От 1999 г. досега България е загубила най-много от населението си от всички държави в ЕС - 27,6%. А средно ЕС е повишил със 7% населението си в резултат на имиграция. Няколко бивши соц. държави също са увеличили населението си – като напр. Чехия с 6,1%, Словакия - със 7,4%, Словения - с 8,3%.

Стимулите за раждаемост досега са със скромен резултат, макар в последните години да има леко подобрение. Скромните резултати не са само в България. Поради това следва да си зададем въпроса защо в миналото е имало висока раждаемост? Защото децата са били пенсионното осигуряване. Ами нека да има връзка между децата на даден човек, живеещ в България, и размера пенсията на този човек.

А дотогава - трябва да внасяме млади хора, които да работят - има достатъчно възможности. Но бюрокрацията и корупцията при внос на работници е страховита и е жизненоважно процедурите да се опростят и ускорят, а и да се въведат стриктни правила и пълна електронизация.

Без тези 7 неща няма да има сериозни чужди инвестиции. Именно чуждите инвестиции направиха коренното преобразяване на Китай и редица други държави. Без тях ще си стоим на опашката в Европа.