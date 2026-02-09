Александър Колячев: Наложихме глоби от 15 хил. евро на магазини, които са завишили цените на много продукти

Най-много жалби има в сферата на услугите, основно за поскъпване във фитнеси и спортни центрове, казва временно изпълняващият длъжността председател на Комисията за защита на конкуренцията

Ако потребител опита да направи плащане в левове, търговецът ще е в нарушение, ако го приеме

Само за два дни имаме 70 сигнала за по-високи сметки за ток, но това няма нищо общо с въвеждането на еврото. Ще преразгледаме договорите с операторите и компаниите за комунални услуги

Няма санкционирани аптеки въпреки поскъпване на някои от продуктите - основната причина е промяна на доставните цени

Установяваме нарушения в зимните курорти, някои заведения временно ще бъдат затворени

- Г-н Колячев, имате ли много подадени сигнали в Комисията за защита на потребителите за високи сметки за ток?

- Само за два дни имаме около 70 подадени сигнала. Това е необичайно много - от началото на годината са общо 80. Ние ги пренасочваме към компетентния орган - КЕВР, без да влизаме в детайли. Това е регулиран сектор, в който ние имаме много ограничени компетенции. Можем да разглеждаме само цени, които не са регулирани.

- А по принцип къде трябва да се подават сигнали?

- Когато един потребител счете, че сметката му е прекалено висока и иска да провери дали това е в резултат на допусната грешка, или неправилно отчитане, първото място е съответното ЕРП. Ако получат незадоволителен отговор или отговорът не е дошъл в нормативно постановения срок, следва да се обърнат към Комисията за енергийно и водно регулиране, които също ще изискат информация от ЕРП и ще стигнат до някакво заключение.

Но категорично искам да кажа,че тук не може да се говори за увеличаване на цената заради въвеждането на еврото или неправилно превалутиране.

- Казахте, че ще прегледате договорите с операторите. Забелязали ли сте нередности?

- Не. Даже скоро съгласувахме общите условия на “Софийска вода”, но въпреки това отново един преглед може да бъде направен. Ако има нещо, което допълнително е вмъкнато в общите условия и предполага потребителят да е в по-слабата позиция, това да бъде преустановено.

Ще направим преглед в много различни сектори, не само във ВиК и електрическите услуги, но и мобилните оператори, пощенските услуги. Ще направим риск анализ къде се получават най-много жалби за недобри условия.

- Продължават ли да се подават сигнали във връзка с въвеждането на еврото?

- В началото на годината жалбите бяха много интензивни и ние се стараехме да отговорим на всяка една индивидуално и да проверим всеки един случай. Напоследък намаляха значително и имаме време да систематизираме къде са най-сериозните проблеми във връзка с двойното обозначаване, с вдигането на цени. Сега правим засилени проверки на фитнес центрове, тъй като имаме много сигнали за промяна на цените нагоре. Общо взето, сигналите напоследък са предимно в сферата на услугите и тези са сред най-често срещаните - фитнес центрове и различни спортни клубове и доставчици на спортни услуги, картотеки на спортисти, такси за наемане на стадиони.

Продължаваме активно и с проверките на паркинги и с вендинг автомати за кафе, автомивки на самообслужване, детски съоръжения, всякакви услуги, които са свързани с пускане на монети.

- Там какво се случва? Вместо 1 лв. искат 1 евро, така ли?

- Имаме такива случаи. Но най-често срещаното към момента нарушение е, че не се приемат все още на места евро монети, а само левови стотинки. На места цената е обявена в левове - например 2 лв. Ако се заплати електронно с карта обаче, всъщност се таксува 2 евро. Но забелязваме, че нарушенията намаляват. Където все още не се приемат евро монети, машините са изключени от мрежата от собствениците.

- Проблемът технически ли е, или просто липса на желание?

- От Българската вендинг асоциация обясниха, че в самото начало е било сложно, тъй като са много на брой машините, а времето за пренастройка на всяка една е дълго и затова не са имали физическата възможност да го направят. Другата причина, която беше изтъкната, е, че в периода, който имахме двойно обращение, наличността на еврови центове при потребителите е била много по-малка, затова са забавили настройките си от левове към евро.

- От 1 февруари вече е задължително за всички да използват евро. Потребителите могат ли да бъдат санкционирани, че не плащат в евро?

- Левът вече не е законно разплащателно средство в България. Ако търговец приеме такова плащане, тогава в нарушение ще е търговецът. Има един прост принцип, че физическата касова наличност и данните от касовия апарат трябва да съвпадат. В противен случай има нарушение. Особено ако се установи наличие на друг вид валути. Търговците нямат право и не трябва да приемат левове.

- А по пазарите проверявате ли какво се случва? Там в повечето случаи няма касови апарати?

- Не сме засичали случаи на плащане в левове. Нашите проверки по пазарите са най-вече относно двойното означаване на цените. Ако имаме жалба за поскъпване, тогава можем да направим и такава проверка.

- Правите ли повторни проверки на местата, където сте открили нарушения?

- Правим, разбира се. Първо има срок, който трябва да мине, за да влезе в сила нашата санкция. В някои случаи налагаме същите санкции, в някои - по-сериозни санкции. Но в повечето случаи са променили поведението си. Особено когато става въпрос за проблем при двойното обозначаване на стоката, се коригира много бързо. В повечето случаи търговците сами искат да признаят, че са направили грешки и съответно да платят по-ниска санкция чрез подписване на споразумение.

- А при увеличаване на цените след това намаляват ли се?

- Да, цената се възстановява на предходната стойност.

- Колко и в какъв размер санкции сте предписали досега?

- В периода 30 януари - 5 февруари сме извършили 288 проверки и са съставени седем акта. През януари имаме над 1000 проверки, 72 акта, 27 наказателни постановления и 69 споразумения. Наказателните постановления започват от 300 евро, а наскоро имахме санкции от 10 000 от 15 000 евро - вече в по-сериозния диапазон, защото ставаше въпрос за по-сериозни нарушения.

- Какви нарушения?

- Примерно, ако един хранителен магазин предлага повече продукти на завишени цени. В тези случаи минимумът е 2560 евро. Но считаме, че когато става въпрос за няколко продукта, санкцията трябва да е по-висока.

- Има ли външни фактори, които играят роля за повишаване на цените?

- Да, има повишение на минималната работна заплата, вдигане на наемите. Тези фактори се отчитат при всяка една наша консултация.

Също така забелязваме при проверките ни в аптечната мрежа, че цените на част от техните продукти са се увеличили, но това се дължи на обективни икономически причини, които най-често са промяна на доставните цени. Така че към момента нямаме санкция по Закона за въвеждане на еврото за аптеки.

- В момента е активният зимен сезон, какво се случва в зимните курорти?

- Осъществява се засилен контрол върху туристически обекти, разположени на територията на зимните курорти Боровец, Пампорово и Банско. Проверките бяха проведени съвместно с Министерството на туризма, НАП, представители на съответните общини, органите на “Пожарна безопасност и защита на населението”, както и служители на Икономическа полиция. От страна на КЗП са извършени общо 31 проверки. В шест от проверените обекти е установено осъществяване на търговска дейност без изискуемата категоризация. По тези случаи контролните действия продължават, като предстои предприемане на съответните административнонаказателни мерки, включително временно преустановяване на дейността на заведенията до отстраняване на установените несъответствия. При една от проверките е установена липса на обявени цени, а при две други – прилагане на нелоялна търговска практика - заблуждаваща реклама на туристически обекти от страна на търговци, предоставящи туристически услуги.

- Ще има ли засилен контрол във връзка с предстоящите празници Свети Валентин и 8 март?

- Да, в този период ще бъдат извършвани проверки на търговски обекти, предлагащи цветя и други стоки.

- КЗП започна проверки на договори при отпускане на студентски кредити от банки, какво показват?

- Обект на проверките са сключени договори за кредити на студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа и имат за цел отстраняването на неравноправни клаузи в типовите договори и общите условия, прилагани от банките. В рамките на проверките към момента са изпратени писма до банковите институции и са изискани относимите документи – договори и общи условия по съответните кредитни продукти. В резултат на събраната информация е установено, че само три банки в България предоставят кредити за студенти. От тях са получени типови договори, както и примерни вече сключени договори със студенти. Предстои извършването на правен анализ на договорната документация с цел установяване на наличие на евентуални неравноправни клаузи в договорите за заем, сключвани със студенти.