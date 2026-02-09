Само в "24 часа" на 9 февруари: Минималната заплата у нас най-ниска, но българинът пазарува с нея повече от чех, естонец и латвиец

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 9 февруари четете:

Европа ще спасява млякото - цената ниска, но разходите на фермерите високи

С парите на депозит може да се построи всичко без стотинка дълг

4 млрд. за бърз влак от Атина до Букурещ през София, 3 държави заедно ще търсят пари от Брюксел

Минималната заплата у нас най-ниска, но българинът пазарува с нея повече от чех, естонец и латвиец

Наложихме глоби от 15 хил. евро на магазини, които са завишили цените на много продукти - интервю с временно изпълняващият длъжността председател на Комисията за защита на конкуренцията Александър Колячев

Как измамникът Сергей Харварда завлече 21 наивници с хитрост като героя на Тодор Колев от "Опасен чар"

7 неща, за да стане България отново велика - анализ на проф. Иван Тодоров

