Дъжд, облаци и захлаждане на 9 февруари

Само в "24 часа" на 9 февруари: Минималната заплата у нас най-ниска, но българинът пазарува с нея повече от чех, естонец и латвиец

Само в "24 часа" на 9 февруари четете: 

Европа ще спасява млякото - цената ниска, но разходите на фермерите високи

С парите на депозит може да се построи всичко без стотинка дълг

4 млрд. за бърз влак от Атина до Букурещ през София, 3 държави заедно ще търсят пари от Брюксел

Минималната заплата у нас най-ниска, но българинът пазарува с нея повече от чех, естонец и латвиец

Наложихме глоби от 15 хил. евро на магазини, които са завишили цените на много продукти - интервю с временно изпълняващият длъжността председател на Комисията за защита на конкуренцията Александър Колячев

Как измамникът Сергей Харварда завлече 21 наивници с хитрост като героя на Тодор Колев от "Опасен чар"

7 неща, за да стане България отново велика - анализ на проф. Иван Тодоров

Вижте първите страници на "24 часа" от 9 февруари през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

 

         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)