ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Освободиха 11 политически затворници във Венецуела...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/22249808 www.24chasa.bg

Понякога най-силната позиция е мълчанието - особено за политиците

8980
Телата на тримата рейнджъри са открити до хижа "Петрохан". СНИМКА: НОВА ТВ

При убийство първо говорят фактите, след това институциите. Междувременно политиците могат да изчакат.

Убийствата около случая “Петрохан” са истинска трагедия за всички - за обществото, за властите, за близките и приятелите на загиналите. Това не попречи на различни политици през цялото това време да ги използват като трибуна - някои да чистят имиджа си, а други - да сочат виновници, да морализаторстват и да хвърлят кал по опоненти. Когато разследването още тече, всяка прибързана версия създава внушения, но не дава никаква яснота.

Това вреди и на разследването, което има нужда от тишина и професионализъм, и на близките и обществото, които имат нужда от отговори, а не от шум.

А самият политик губи доверие, когато използва трагедията като аргумент. Затова политиците няма да загубят, ако си замълчат - по-скоро ще спечелят поне малко достойнство. А обществото ще получи шанс да чуе истината, а не ехото на кървав скандал.

Понякога най-силната позиция е мълчанието.

Телата на тримата рейнджъри са открити до хижа "Петрохан". СНИМКА: НОВА ТВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)