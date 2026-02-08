"Руската следа" в досиетата "Епстийн": Има нови детайли

Руски бизнесмени и висши държавни чиновници също се споменават в публикуваните сведения за аферата "Епстийн". Какво се знае за "руската следа" и обосновани ли са намеците за връзки с Путин и Кремъл?

Американското министерство на правосъдието публикува три милиона документи, около 2000 видеа и 180 000 снимки, свързани с аферата „Епстийн". Тези файлове хвърлят светлина и върху връзките на финансиста с руския елит – споменават се имената на олигарси като Олег Дерипаска, Михаил Прохоров и Владислав Доронин, на бившия депутат Иля Пономарьов, както и на настоящия руски външен министър Сергей Лавров. Има и документи, свидетелстващи за желанието на Епстийн да се срещне с руския президент Путин.

Връзките на Епстийн с руския елит

Кореспонденцията с представители на руския елит показва, че Епстийн често е влизал в ролята на посредник – предлагал да организира срещи, предавал молби, обсъждал визи и пътувания. Както показват документите, милиардерът Михаил Прохоров се е опитвал чрез Епстийн да получи автограф от световноизвестния предприемач и инвеститор Уорън Бъфет.

Особено място заема кореспонденцията на Епстийн със Сергей Беляков, който през 2010-те години е бил заместник-министър на икономическото развитие на Русия, след което е преминал в Руския фонд за преки инвестиции. В писмата се обсъждат възможни инвестиции и срещи с американски бизнесмени. В едно от тях Епстийн моли Беляков за „услуга", описвайки ситуацията с руска девойка от Москва, която била шантажирала група влиятелни бизнесмени в Ню Йорк. В друго писмо Джефри Епстийн споменава, че се бил свързал с „някои приятели от ФСБ", което стана причина за появата на хипотези за негова възможна дейност в интерес на Москва.

Предполагаемите връзки с Кремъл

Най-голям резонанс естествено предизвикват тези файлове, в които се споменава името на Владимир Путин. В писмо от 2010 година Епстийн се пита дали му е необходима руска виза и допълва: „Познавам приятел на Путин, дали трябва да се обърна към него?". В кореспонденцията се обсъждат възможни пътувания на бизнесмена до Москва, предложения да се настани в мезонет с тераса и с „фантастичен изглед към Москва и нейните околности", организиране на конкурси за модели и даже предполагаема среща с Путин през септември 2011 година. Потвърждения, че такава среща се е състояла, няма. В други документи Епстийн споменава постоянния представител на Русия в ООН Виталий Чуркин и Сергей Лавров, който „би могъл да получи ценна информация, говорейки с мен. Виталий Чуркин по-рано правеше именно така. Но ... той почина".

Главният редактор на разследващия сайт "The Insider" Роман Доброхотов смята, че преките контакти между Епстийн и Путин са малко вероятни. Той отбелязва, че в повечето случаи става дума само за косвени споменавания и фантазии на самия Епстийн. Доброхотов посочва, че Епстийн си е кореспондирал с бившата активистка от прокремълското младежко движение "Наши" Маша Дрокова, за която се смята, че известно време е работила за финансиста в сферата на обществените връзки. В САЩ покрай Епстийн тя попаднала в схеми, предназначени да шантажират бизнесмени и да вредят на репутацията им.

Политологът Станислав Белковски също е по-скоро скептичен: "От файловете според мен не излиза, че Епстийн е разполагал с голямо политическо влияние". Експертът смята, че Епстийн е бил типичен авантюрист, който е "колекционирал комуникации" и се е стремил да създаде илюзия за собствената си значимост.

А има ли в досиетата и беларуска следа?

Отделни публикации и коментари в социалните мрежи се спират и на възможната беларуска следа в историята на Джефри Епстийн, в частност свързана с родената в Беларус Карина Шуляк. Предполага се, че тя е била близка приятелка и предполагаема любовница на финансиста.

Освен това има твърдения, че Епстийн е посещавал Беларус през 2016 година, но както са установили от беларуската опозиционна инициатива BelPol, името на финансиста не се среща никъде сред пристигналите и заминалите със самолет. Представителят на организацията Владимир Жигар обяснява пред ДВ, че Епстийн може и да е пристигнал в Беларус от Русия с наземен транспорт, но тази вероятност "не е особено голяма". За разлика от финансиста, Карина Шуляк е посещавала Беларус през 2016 година, но самостоятелно. Жигар добавя, че потвърждение за възможните контакти на Епстийн с белоруските власти няма. "Няма данни нито за връзки с Александър Лукашенко, нито с неговото силово обкръжение."