Пекин: Присъдата на Джими Лай демонстрира, че всич...

Предизборни масажи - виж оживялата карикатура на Ивайло Нинов

Ивайло Нинов

1852

Анимация карикатура на седмицата от автора на "Малкия Иванчо" Ивайло Нинов.

Всяка седмица очаквайте нова карикатура с хумористичния поглед към събитията, представен от Ивайло Нинов.

Останалите карикатури вижте тук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

