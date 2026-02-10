ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Православен календар за 10 февруари, вижте кои са ...

Само в "24 часа" на 10 февруари: Калушев бил шаман, лекувал с хипноза и ползвал енергийни растения от Мексик

Само в "24 часа" на 10 февруари четете:

 Калушев бил шаман, лекувал с хипноза и ползвал енергийни растения от Мексико, имал 21 имота

Финал на консултациите при Йотова, на 17.02. трябва да издаде указа за служебния кабинет

КС скоро няма да отваря домовата книга, новите депутати сами да оправят кашата с конституцията

Ще трябва още едно удължаване на бюджета до края на март. Без екстравагантни идеи, моля! Анализ на Петър Ганев от Института за пазарна икономика

Доц. Николай Димитров, социален психолог: Лесни мишени за "извисен" лидер като в "Петрохан" са интелигентни хора и деца от уязвими семейства

Вижте първите страници на "24 часа" от 10 февруари през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)