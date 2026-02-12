Само в "24 часа" на 12 февруари: Козлодуй изпревари Челопеч и София по заплата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Козлодуй изпревари Челопеч и София по заплата, средната е 1971 евро месечно

Проф. д-р Димитър Буланов: Лекарите "Gen Z" не искат само да са добре платени, те имат хъс да поправят системата

Еврото увеличи милионерите с нови 606 за 1 година

Майката на Ирина: Росен пред цяла Трявна каза, че ще я заколи, и го направи, а на нея й бе писнало да яде бой

