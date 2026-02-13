Само в "24 часа" на 13 февруари: Кои са вероятните министри в новия служебен кабинет

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Красимир Вълчев: Трябва да се отнеме регистрацията...

6296

Само в "24 часа" на 13 февруари четете:

И Веселин Вучков вариант за МВР като "човек от системата". За Външно - Надежда Нейнски, а Румяна Бъчварова може да е вицепремир - и кои други ще заемат постовете на министри в новия служебен кабинет

Каква посока даде на служебния премиер президентът Йотова и как го избра

Маневри на 4-ия етаж: Радев кове проекта си от столичен хотел, там посреща съратниците - мястото посещават бивши депутати, служебни министри и други познати лица.

Да отнемат лиценза на училище "Космос" - крило отсъствията на Алекс, убит от ламата, предлага просветният министър в оставка Красимир Вълчев в интервю 

В специалните здравни страници четете още:

 Откъде ще дойде следващата пандемия - от куче или говедо

Недостиг на вит. D вдига с 33% риска да влезете в болница с пневмония

Вижте първите страници на "24 часа" от 13 февруари през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)