Само в "24 часа" на 13 февруари: Кои са вероятните министри в новия служебен кабинет

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 13 февруари четете:

И Веселин Вучков вариант за МВР като "човек от системата". За Външно - Надежда Нейнски, а Румяна Бъчварова може да е вицепремир - и кои други ще заемат постовете на министри в новия служебен кабинет

Каква посока даде на служебния премиер президентът Йотова и как го избра

Маневри на 4-ия етаж: Радев кове проекта си от столичен хотел, там посреща съратниците - мястото посещават бивши депутати, служебни министри и други познати лица.

Да отнемат лиценза на училище "Космос" - крило отсъствията на Алекс, убит от ламата, предлага просветният министър в оставка Красимир Вълчев в интервю

В специалните здравни страници четете още:

Откъде ще дойде следващата пандемия - от куче или говедо

Недостиг на вит. D вдига с 33% риска да влезете в болница с пневмония

Вижте първите страници на "24 часа" от 13 февруари през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.