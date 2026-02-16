Само в "24 часа" на 16 февруари: За последно лама Иво имал гадже през 90-те

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в 24 часа на 16 февруари четете:

След 6 месеца автобусът може би няма да краде пътници от влака

В 18-хилядния Гоце Делчев се раждат президенти, премиери и даже кмет на София

Нова мегаидея - магистрала от Русе до Маказа през Велико Търново

Кошмарите на милиардерите: мита, война и високи цени

Шокиращи цени за красота и ремонти - винят ток и наеми, но кой ви дава касов бон?

През лятото режим, сега заради обилни дъждове язовири преливат - пълни са с вода за пиене

За последно лама Иво имал гадже през 90-те, като дете Николай Златков намирал мексиканките за "табуретки"

За пръв път от Нова година бензинът и дизелът поевтиняха с 1 евроцент

Вижте първите страници на "24 часа" от 16 февруари през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.