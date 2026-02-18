Само в "24 часа" на 18 февруари: Купите ли държавни облигации – двойно по-добра печалба от влог

Само в "24 часа" на 18 февруари четете:
България се присъединява към делото на Италия срещу "Райънеър"
Айтос може да прати МВР министър, а Борисов – да го изненадат с първия шеф на премиерския му кабинет
Парещите цени при майстори и фризьорки са симптом - икономиката прегрява! - анализ на Георги Ангелов, старши икономист, "Отворено общество"
Логично е редовен кабинет да предложи нов бюджет, а за пенсиите швейцарското правило и сега е гарантирано - интервю с председателят на ИСС Зорница Русинова
В специалните страници 16 часа истории четете:
Психологът Иван Иванов: Разклащането на водача може да прерасне в нарцистична експлозия
Профайлърът Неделчо Стойчев: Калушев се е насочил към заможни родители, но с вътрешна празнота
Вземали ли са в Петрохан от дрогите на Дон Хуан
Вижте първите страници на "24 часа" от 18 февруари през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.