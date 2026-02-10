ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пастрокът на Ивайло Калушев: Синът ми не е убиец, ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/22257014 www.24chasa.bg

За разглобяване на "домовата книга" пак ще трябва ...сглобка

2580
Април 2024 г.: първите консултации на “Дондуков” 2 за служебно правителство по домовата книга, която ограничава избора на президента за служебен премиер до 10 души. СНИМКА: Велислав Николов

Извън спора дали противоречи на конституцията, или не, едно е очевидно: че тя не помага, а пречи, когато дойде ред да се назначава служебно правителство.

Тази домова книга стъпи на политическия терен благодарение на т.нар. сглобка, в която с гласовете на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС се прие поправката в конституцията. И която оряза правата на президента при избора му на служебен премиер персонално до 10 души. Практиката обаче показа, че поне половината от тях отказват да заемат тази позиция. Така е и сега - в сряда президентът Илияна Йотова ще обяви кого от петимата, потвърдили съгласие, ще посочи за поста.

В следващите два месеца предстои предизборна кампания, която със сигурност ще е много напрегната (не само заради новия играч Румен Радев), но и защото всички останали ще решават жизненоважни партийни въпроси. Едни, за да запазят досегашните си водещи позиции, други - за да се спасят от изпадане от парламента.

При такава оспорвана кампания ще се чуят и остри нападки, и тежки закани, и непремерени обещания. Политиците обаче не трябва да забравят, че ако искат да направят ремонт на конституцията - включително и с домовата книга, ще им трябва квалифицирано парламентарно мнозинство от 160 депутати. А за да се постигне то, пак ще трябва някакъв вид сглобка. Както се казва - със сглобка направиха домовата книга, сглобка ще трябва и за да я развалят. Друг е въпросът колко са стабилни подобни сглобки. Близката история с правителството на Николай Денков и чакащата на старта, но недочакала поста Мария Габриел показа, че коалициите у нас много трудно се правят и много лесно се чупят.

Материал по темата четете тук

Април 2024 г.: първите консултации на “Дондуков” 2 за служебно правителство по домовата книга, която ограничава избора на президента за служебен премиер до 10 души. СНИМКА: Велислав Николов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)