За разглобяване на "домовата книга" пак ще трябва ...сглобка

Извън спора дали противоречи на конституцията, или не, едно е очевидно: че тя не помага, а пречи, когато дойде ред да се назначава служебно правителство.

Тази домова книга стъпи на политическия терен благодарение на т.нар. сглобка, в която с гласовете на ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС се прие поправката в конституцията. И която оряза правата на президента при избора му на служебен премиер персонално до 10 души. Практиката обаче показа, че поне половината от тях отказват да заемат тази позиция. Така е и сега - в сряда президентът Илияна Йотова ще обяви кого от петимата, потвърдили съгласие, ще посочи за поста.

В следващите два месеца предстои предизборна кампания, която със сигурност ще е много напрегната (не само заради новия играч Румен Радев), но и защото всички останали ще решават жизненоважни партийни въпроси. Едни, за да запазят досегашните си водещи позиции, други - за да се спасят от изпадане от парламента.

При такава оспорвана кампания ще се чуят и остри нападки, и тежки закани, и непремерени обещания. Политиците обаче не трябва да забравят, че ако искат да направят ремонт на конституцията - включително и с домовата книга, ще им трябва квалифицирано парламентарно мнозинство от 160 депутати. А за да се постигне то, пак ще трябва някакъв вид сглобка. Както се казва - със сглобка направиха домовата книга, сглобка ще трябва и за да я развалят. Друг е въпросът колко са стабилни подобни сглобки. Близката история с правителството на Николай Денков и чакащата на старта, но недочакала поста Мария Габриел показа, че коалициите у нас много трудно се правят и много лесно се чупят.

