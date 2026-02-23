"24 часа" на 23 февруари - "Тренд": Радев първи, ГЕРБ втори, спор ПП-ДБ – ДПС за третото място

Само в "24 часа" на 23 февруари четете:
"Тренд": Радев първи, ГЕРБ втори, спор ПП-ДБ – ДПС за третото място
Ключът за правителство е дали депутатите на Радев ще са над 100, твърди в интервю Димитър Ганев от "Тренд"
Район "Чужбина" май ще оцелее само седмица и после връща 4-те си мандата на Търново, Шумен, Пловдив и Враца
Три жени до Калушев - готвят, снимат, носят пари и следват учението му
Крале, папи, светци на евромонети – български и чужди важат в магазина
Начо, който прегази Феро, смени килията в Ловеч със затвор с лек режим в Стара Загора, работи доброволно
Засичат с георадар археологията под "Света Неделя", за да бъде запазена при новата визия на площада
Тръмп отвлече Мадуро. Защо не и аятолаха? Анализ на Валери Найденов
Вижте първите страници на "24 часа" от 23 февруари през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.