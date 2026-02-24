ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Облачно време с превалявания от дъжд ни очаква на ...

Само в "24 часа" на 24 февруари: В 1/4 от България средната пенсия мина 1000 лв., но 941 000 са на минимална

Само в "24 часа" на 24 февруари четете: 

В 1/4 от България средната пенсия мина 1000 лв., но 941 000 са на минимална

Обвинения за джипито, майката и сина, забъркали измамата с фалшив смъртен акт

12 г. затвор е малко за две убити деца - ВКС иска повече за майка им Кристина, наръгала ги по над 30 пъти

Кое министерство колко тежи по ресурси и власт за 3 месеца. Анализ на проф. Иван Тодоров

Ледникът на Страшния съд може да наводни Земята

В Гренландия кучетата са повече от колите

Батерия със сол сваля цените на градските електрически коли

И човешките клетки произвеждат ток

Вижте първите страници на "24 часа" от 24 февруари през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

