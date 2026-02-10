ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

72-годишен убил с чук и брадва петима в Украйна, р...

37,8% у нас са прочели поне една книга през 2025 г., в Дания и Естония - двойно повече

Едва 38% от българите са прочели поне една книга през последната година, показват данни на Евростат. Това ни поставя почти на дъното на класацията по този показател, където компания ни правят Италия (35,4%), Кипър (33,1%) и Румъния (29,5%).

Според национално проучване на “Тренд" близо 43% от сънародниците ни признават, че изобщо не отварят книги. Което на практика означава, че нечетящите доминират над активните читатели на книги.

Лидери са Люксембург (75,2%), Дания (72,1%), Естония (70,1%), Швеция (69,7%), Финландия (69,6%), където за над две трети от населението им без съмнение книгата е ценност, а четенето - доста по-масов навик, отколкото в родните ширини.

В средния “регистър” на четящите в ЕС се нареждат държави като Франция, Германия и Испания, Литва, Унгария, където всеки 2-ри миналата година е прочел поне 1 книга.

