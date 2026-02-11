Най-великата пакост на Джефри Епстийн

Как гущерският елит си купи световното бъдеще

Досиетата на Джефри Епстийн показаха какъв извратен нечовешки елит управлява световния Олимп – слава богу, че нашите не са такива. Слава богу, защото според известния британски публицист Дейвид Айк онези там са… гущери! И не само Епстийн е гущер, но и целият глобален хайлайф начело с кралското семейство. (Да не го бъркаме с г-н Гущеров, наш скромен и човечен бизнесмен.)

Тези злобни гущери според Айк са дошли от съседно измерение, за да грабят и да пируват с човешка плът. Лично той самият е виждал как очите на един от британските премиери от сини стават черни като при влечугите. Негова позната пък видяла сборище на британски политици в гората, където те приели истинската си люспеста форма. Това го разказвала и лейди Даяна, най-свидната жертва на гущерите.

Може да е пълна фантасмагория, но пък е чудесна алегория. Тук прескачам дребнотемието за Епстийн – секс трафик на невръстни момичета, педофилия, ритуални насилия, канибализъм, копрофагия (фекалогастрономия), компромати и изнудване на кажи-речи цялата американска и британска върхушка, за да се спра на истински великия гущерски подвиг – Епстийн е човекът, който

спука големия финансов балон през 2008 г.

Това, разбира се, е спорно. Но както се оказва, Епстийн има пръст във фалита на инвестиционната банка “Беър Стърнс” през 2008 г., с който тогава започна финансовият срив.

Две години по-рано Джефри инвестира 57 милиона долара в структурирания хедж фонд на “Беър Стърнс” с висока степен на левъридж. Нивото на левъриджа е 1:17, което ще рече, че със скромната си вноска от 57 милиона долара Епстийн е направил залог за 969 милиона долара. И ето че непосредствено преди банкрута той си изтегля обратно 57-те милиона, в резултат на което залогът за 1 милиард увисва във въздуха и няма дори минимално покритие в сметките на банката.

Разбира се, 1 милиард е капка в морето в сравнение с огромната неплатежоспособност на “Беър Стърнс” в онзи момент. Но както казват, и една капка прелива чашата. Според един лаф от теорията на хаоса само махване с крилото на пеперуда в Южна Америка може да предизвика ураган в Северна Америка – стига тази пеперуда да знае кога точно да махне.

Епстийн пеперудата знае много,

тъй като е много вътрешен човек в “Беър Стърнс”, до този момент през нея минава цялото му пране на пари, а и водещите брокери са му в колекцията компромати с видеа и снимки. В същото време той е много вътрешен и с банката “Джей Пи Морган”, която буквално в апогея на катастрофата изкупува активите на “Беър Стърнс” без пари - точно както българският елит си приватизира държавата през 90-те години. Така че може би 57-те милиона на Епстийн са просто пилотна инвестиция, съпроводена от още стотици подобни.

Така се действа при поглъщанията, тайно и от засада. След като погълна старата банка на Епстийн, “Джей Пи Морган” изчисти висящите ѝ кредити и спечели десетки, ако не и стотици милиарди долари на фона на разрухата наоколо.

Сред трите милиона нови документа, които тези дни изскочиха наяве, има много пикантни подробности за дружбата на “Джей Пи Морган” с Епстийн. Например през 2009 г. изпълнителният директор на JP Morgan Asset Management Джей Стенли седи в едно джакузи с чаша вино в ръка на знаменития педофилски остров на Епстийн и му пише: Това е изумително място. Наистина изумително… Следващия път ще сме тук заедно... Дължа ти много и дълбоко ценя твоята дружба… А, и много здраве от Снежанка!

В този момент Епстийн вече си отбива първата и много щадяща педофилска присъда в затвора или по-скоро в шерифските покои. Оттам той отговаря: Какъв ролеви характер ще пожелаеш после? Красавицата и звяра? И изпраща на приятеля си каталог със снимките на наличните девойки.

Между другото, тогава Епстийн е осъден щадящо само за едно деяние, но е сключил 17 извънсъдебни споразумения с озлочестени девойки. Парите за обезщетенията по тези споразумения се изплащат от сметки в “Джей Пи Морган”.

Пак повтарям, ако не сте разбрали - фалитът и придобиването на “Беър Стърнс” постави началото на голямата криза от 2008-а, след която светът вече не е същият. При подобна криза през 1933 г. президентът Рузвелт просто закрива неплатежоспособните банки, забранява със закон сделките “на късо” и икономиката оздравява. При Обама гущерският елит прави тъкмо обратното – след фалита на “Беър Стърнс” цялата финансова система бе спасена с водопад от прясно напечатани пари, наречен “количествено облекчаване”.

Нито един мошеник и спекулант да не пострада

– това бе солидарността на гущерите. Проблемът с този метод е, че в момента, в който количественото облекчаване спре, цялата сграда на американската икономика ще рухне, а това ще повлече и световната. Затова на всеки 6 месеца американският Конгрес отново и отново гласува увеличение на държавния дълг и всеки път той расте все по-бързо и по-бързо. Само лихвите по дълга са вече повече от бюджета на отбраната. Отделно поддържането на централната лихва близо до нулата изисква още и още, и още, и още дълг. А ако пък лихвата се остави да скочи, всичко ще спре. От този капан няма излизане без тежък катарзис – революция, ядрена война, унищожителна пандемия…

Може да се каже, че сега световната икономика е като проядена от термити

сграда, която не рухва само защото термитите са се хванали за ръце

А из горния ѝ етаж весело си щъка расата на гущерите, тегли безлихвени пари и купува държави, тегли и купува съвести, тегли и купува политици, партии, правителства. Освен това купува острови, планини, земеделска земя, подземни богатства, къщи, пенсионни фондове, човешки фючърси, златни зъби – всичко, което ще си запази стойността, след като светът свърши.

Кой обаче плаща лихвите по държавните заеми, които се изливат като водопад в касите на гущерите? Естествено, че долната раса на човеците чрез данъците си. Гущер данъци не плаща, той си формира печалбите в офшорки.

Ето защо, когато гущер тегли заем, за да построи нов квартал по Витошката яка, получава при 2 процента. Такава ниска лихва нямаше и при комунизма! И всичко това тръгва от игличката, която Джефри Епстийн заби в балона на американската икономика.

Сега разбирате ли какво е гущер?

Колкото и да е странно, но Епстийн има и някаква връзка с ранния преход в България чрез своя тъст – самоубития милиардер Робърт Максуел. Все пак той е де факто годеник на дъщеря му още от средата на 80-те години и оттогава са неразделни.

Но за това по-нататък. Гущерологията е дълбока наука, няма как да се разгърне в единичен вестникарски формат.