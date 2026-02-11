Преброяване на енергийно бедните - как?

Държавата променя механизма за признаване на енергийно бедни и уязвими потребители. Новият проект въвежда проверки от НАП и информационна система, през която ще минават всички заявления.

Ако целта на тези нововъведения е да се ограничат злоупотребите, подобен контрол е оправдан. Социалните помощи трябва да стигат до хората, които наистина имат нужда от тях. Всяко усложняване на процедурите обаче носи риск. Администрацията има дълга традиция да превръща добрите идеи в тромави механизми.

Затова ключовият въпрос не е дали да има контрол, а как ще бъде приложен той.

Ако новата система работи бързо, автоматично и без да прехвърля тежестта върху хората, може да е крачка напред. Ако обаче се превърне в още един филтър, през който част от нуждаещите се просто няма да успеят да преминат, ефектът ще е обратен.

Борбата с измамите е необходима, но не трябва да се превръща в борба с бедните.

