Не знам давате ли си сметка колко зле изглеждате острани, когато аргументите ви са по-зле от тези на копейките, когато отричаха ваксините. Каква наука, какво критическо мислене, каква интелигенция. Превръщаме се в съвкупност от зомбирани агитки, които се карат по команда за неща, от които, нека си го кажем, нямаме експертност да разбираме, но пък върло отричаме всякаква експертиза, защото всички са мафия.

Аха. Като сте болни - на лекар ли отивате или в някой демократичен форум се лекувате? Ако станете свидетлеи на престъпление - ще звъннете ли на 112? Ако отговорът е "да", няма да е зле да си дадем сметка, че балонът ни във Фейсбук не може да замести дъравните институции, колкото и некадръни да смятаме че са. Просто няма как да стане.

Няма модерна демократична държава без институции. И, не, нямате нито морално, нито интелектуално преимущество, когато аргументите ви са, че на една снимка имало сняг и откъде се появил този сняг, когато НАВЪН ВАЛИ СНЯГ и снимките са с няколко часа разлика.

Най-притеснително е, че сте готови да подминете смъртта на 15-годишно дете, чиито родители очевидно нямат капацитет и са вдигнали ръце, като оправдавате отношенията му с мъж на 50 години - "нормална връзка между възрастен и дете". Това ли е нормална връзка между възрастен и дете? Детето да не ходи на училище, да не вижда родители си и те да не знаят къде и какво се случва, когато се появяват трупове. Всякакъв здрав разум тук оставете.

Ето това е нивото - ниско, безпросветно и направо отчайващо. Идват избори и в типичен стил - демократичната общност се простреля в двата крака и изтри всякаква възможност да претендира, че е по-образована, по-знаеща и по-можеща от хората, на които се подиграва.

Не, не са ви Бойко и Делян виновни. Те са ясни. Играят голямата игра, бандити с размах, дето се вика. Проблемът е, че вие точно нямате никакъв шанс да се разправите с тях, щото освен, че нямате куража, нямате и акъла.

За нормалнтие хора в тази държава картинката наистина е отчайваща, но няма опция и да се откажем, щото иначе потъваме всички. Ама наистина потъваме и от това ще страда не друг, а децата ни.

Благодаря за вниманието. Почвайте да плюете и да обяснявате как съм се продал. То вие и да се продадете не можете, щото за тая "стока" дето продавате няма купувач.

(От фейсбук)

Б.Р. Емил Соколов е сред основателите на ПП