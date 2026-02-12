3 условия за високи заплати по градове

От 265 общини в България само в 5 заплатите са намалели. В повечето от останалите обаче ръстът им далеч надвишава този на инфлацията за същия период. А има и такива, в които за една година се е случило нещо извънредно на пазара на труда и изобщо в бизнеса, което е довело до бум във възнагражденията.

Например в Ихтиман, където е съсредоточена част от промишлеността около столицата, годишният ръст на средната заплата клони към 40%.

В Брезник е над 23% и това няма как да не е свързано с факта, че там заработи златно-сребърен рудник.

От всички тези данни, които вади Институтът за пазарна икономика, може да се направи заключението, че високи заплати може да има само там, където има работеща икономика, квалифицирана и образована работна ръка, традиции или просто общината е разположена в близост до голям икономически център. Не и в региони, които зависят само от един бранш, защото той може днес да е във възход, но утре конюнктурата да се обърне.

