Терапевтът Ани Пондева: Правих терапия с родителите на убитото на Околчица 15-годишно момче

Консултирах Макулеви заради лични травми, а и заради палавите им деца

Не са будисти, християни са

Семейството беше силно и здравомислещо

Едва ли Ивайло е убил момчето

Коя е тя

Ани Пондева е терапевт, създател на Квинтесенциалната методология, базирана на 23 години професионален опит в проектния мениджмънт, приложното предприемачество, менторството, енергийната психология и работата с хора и организации в България и Европа. Пондева се е занимавала и с журналистика.

- Г-жо Пондева, разбрахме, че сте правили терапия на семейството на Яни и Деси Макулеви, родителите на убитото на Околчица 15-годишно момче Александър Макулев?

- Много е шокиращо случилото се. И двамата родители ги познавам. Работих с тях преди 2-3 години. По онова време те бяха сплотено, много здраво семейство, добре си гледаха и трите деца. Децата лично не ги познавам, но с Десислава съм провела няколко сесии, после се запознах и с бащата - Яни, с когото провеждахме индивидуални срещи. И двамата бяха много здравомислещи хора, отговорни за децата си, и доста работеха върху своето личностно израстване и усъвършенстване, не само двамата, но и в семейството. Той, доколкото си спомням, се занимаваше с планинарство, а пък тя по онова време се грижеше само за децата си, защото най-малкият й син беше още мъничък.

Родителите и малкия Сашко Снимка: фейсбук

- А дали са имали някакви проблеми в съжителството си двамата, защото за много хора е странно да приемат, че семейство дава на близък приятел да "отглежда" малкото му дете?

- Времето, когато правихме сесиите, а те бяха една част онлайн, другата - с Яни ги провеждахме и физически, те бяха прекрасни родители, не мога да кажа, че имаха големи драми.

- Какво ги е притеснявало тогава, за да се обърнат към вас? С какво вие им помогнахте в този момент?

- Това, което го има във всички семейства с повече от две деца, когато се налага дълго време майката да гледа децата и да не работи. Това беше темата. Това, че й се налагаше да е постоянно вкъщи и нямаше социален живот, това й беше трудното на нея. В един момент обаче намери работа. И този скок от живота у дома и новото професионално поприще за нея не беше особено лек. Но пак да кажа, те се свързаха с мен не да си решават някакви много сериозни проблеми помежду си, а по-скоро личностни бяха тези наши срещи - всеки от тях за себе си искаше да говорим. Имаха си преживявания, които искаха да отработят с мен, нормални неща, свързани със стари травми.

Деси със сина й на гмуркане Снимка: фейсбук

- На съпруга Яни му е било трудно заради жена му или заради негови лични неща?

- Той по това време беше доста борбен и деен човек, но пак казвам - разговорите ми с тях не бяха на ниво семейна криза, а индивидуални. Само за израстване си говорихме. И пак подчертавам, не знам каква религия е имало детето, но двамата родители бяха християни, никога не са изповядвали будизъм.

- Но приятелят на Яни - Ивайло Калушев, е бил будист и по мнение на полицията той е убил момчето им.

- В будизма, както всички знаем, самоубийството не се приема. И на мен не ми изглежда като да е будистка работа това с тези убийства. Знаете ли, периодично се случват такива неща, които разтърсват обществото не само в България, но и в чужбина. И когато едни такива страшни процеси се случват, те не са случайни. Те не са на религиозна основа. Интересно е, че таткото е дал и по-голямото си дете да се обучава при този човек, това ме учудва.

