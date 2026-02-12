А защо полицията не очакваше кемпера на Калушев около връх Околчица?

Ивайло Калушев публикува на 1 февруари тази година голяма част от стихотворението „Борба" на Христо Ботев. Не е трудно да се установи, че тримата загинали в хижа Петрохан с огромна вероятност са се самоубили. Това следва и от следите по барут около входните отверстия на раните им и от натривките за барут на ръцете и ръкавите им.

След като е установено самоубийство, нормално е да се мисли , че тримата с кемпера има вероятност да извършат същото. Психолози, с които говорих, включително един с докторска дисертация в САЩ, веднага се насочиха, че става въпрос за нещо като масова психоза - умишлено не затруднявам с професионалните термини, които ми казаха.

След като и шестимата са били една общност, не е трудно да се предположи, че е възможно и другите трима да се самоубият или единият да извърши убийство и след това самоубийство.

Полицията сравнително лесно установява, че кемперът пътува към Враца и след това изчезва по второстепенни пътища. Камери по пътищата не е да няма.

Поезията на Ботев е силно емоционално заредена. Хората под психотично въздействие също са изключително емоционални. При положение, че точно на 1 февруари Калушев публикува стихотворение на Ботев, толкова ли е трудно да се предположи, че той е тръгнал към някое от местата, свързано с Ботев – връх Околчица и околностите.

Правоохранителните органи разполагат с професионални дронове. Толкова ли е трудно да се обходи местността около Околчица, която е достъпна с кемпер. Да това е напълно възможно.

Защо тогава това не е направено? МВР има добри професионалисти.

Може би, ако кемперът беше засечен овреме на път за Околчица или около Околчица, двете много вероятни убийства и последвало самоубийство биха могли да се предотвратят.

Написаното е във връзка с професионалния екип, който разследва случая. И в никакъв случай не трябва да се използва за политически инсинуации. Например министърът няма никакво отношение към разследването на конкретния случай – просто защото той не е разследващ орган и не му е това работата. И по принцип и такива случаи не трябва да се използват за политически противоборства. И в най-цивилизованите държави по света има подобни изпълнения: секти със масови самоубийства, групови самоубийства, придружени с убийства. Ето, току що, в цивилизована Канада (Британска Колумбия) разстреляха не 6, а 9 човека включително деца, а стрелецът също е мъртъв. Така че нищо ново под слънцето.

А друг е въпросът, че родителите трябва да пазят децата си. Когато са допуснали те да се дрогират, екстремният спорт е изключително добро лекарство, защото при тези спортове в мозъка се отделя коктейл от хормони, които са чудесен и безвреден заместител на дрогата. Отделен е въпросът, че родителите трябва да следят децата им да не остават при хора, които стават психически нестабилни.