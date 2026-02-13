Японската компания достига до над 172 млн. пациенти в 103 държави - за нас това не са просто числа, а човешки съдби, които зависят от качеството и навременността на терапията, казва изпълнителният директор на фармацевтичния гигант

Без изкуствен интелект съвременната фармацевтична наука вече е немислима - ИИ е ключов инструмент за персонализираната медицина - за преминаване от "едно лечение за всички" към "точното лечение за точния пациент в точния момент"

- Доц. Ценов, във визитната картичка на вашата световнозначима компания Astellas стои една уникална цел - създаване и предоставяне на СТОЙНОСТ за пациентите по целия свят. Аз го разбирам като превръщане на медицинските иновации в грижа за хората. Обяснете вие - каква СТОЙНОСТ предоставяте на хората и как се постига това?

- Ако трябва да го кажа с една дума - разбиране. Истинската стойност в медицината не започва от молекулата, а от човека. От неговата история, от начина, по който преживява болестта, от страховете, надеждите и очакванията му. В Astellas ние изхождаме именно от това дълбоко разбиране на пациентския опит - как живее човекът с дадено заболяване, какви са медицинските му нужди, какви са бариерите пред лечението, как взема решения за здравето си.

Това наричаме patient centricity - не като модерен термин или маркетингов лозунг, а като организационна философия, която прониква във всички нива на компанията. Имаме споделена визия да подкрепяме пациента не само в клиничното изпитване, а в реалния живот - в контекста на неговото семейство, работа, социална среда, здравна система.

Това се реализира чрез пет специализирани екипа, които превръщат пациентската перспектива в конкретни действия - от дизайна на клиничните проучвания през дигитални решения за подкрепа и проследяване до образователни и социални програми. С други думи, медицинската иновация придобива истински смисъл едва когато се превърне в реална грижа - в по-добро качество на живот, в запазено достойнство, в надежда там, където доскоро е имало безизходица. Това е стойността, за която говорим.

- Вашата Astellas е сред водещите иновативни компании. Върху какви терапии се насочвате, разширявате ли възможностите за трудни за лечение заболявания? В какви научни изследвания, дигитални решения и отговорни бизнес практики инвестирате?

- Днес Astellas достига над 172 милиона пациенти в 103 държави - това само по себе си показва мащаба на отговорността ни. Но за нас тези числа не са просто статистика, а конкретни човешки съдби, конкретни животи, които зависят от качеството и навременността на терапията.

Фокусът ни е върху области с висока медицинска нужда: онкология, урология, имунология и женско здраве. Това не са просто "терапевтични категории", а сфери, в които залогът е изключително висок - животът, автономността на човека, способността му да води пълноценен и независим живот.

Инвестираме едновременно във фундаментална наука, в клинични изследвания, в дигитални решения и в отговорни бизнес практики, защото съвременната фармацевтична компания не е просто производител на лекарства. Тя е активен участник в здравната екосистема - партньор на лекарите, на пациентите, на институциите. Нашата роля е не само да създаваме молекули, а да създаваме условия за по-добра, по-ефективна и по-човешка медицина.

- В Astellas фокусът е върху иновации, които не само лекуват, но и трансформират подхода към медицината, като поставят пациента в центъра. Обяснете на читателите какво означава "по-бързо предоставяне на трансформативни терапии на пациентите" - цитатът е на президента и главен изпълнителен директор Наоки Окамура. В кои области са?

- Тук говорим за промяна на самата логика на медицината. Традиционно медицината е била насочена към лечение на симптомите - към овладяване на проявите на болестта. Днес ние се стремим да разберем биологията на заболяването - как възниква, как се развива, какви молекулярни механизми го поддържат и как можем да ги прекъснем.

Това ни позволява да таргетираме не последствията, а причините. Работим с иновативни молекули, нови механизми на действие и съвременни технологии за доставяне на терапиите. Избираме заболявания с висока незадоволена нужда - там, където или няма лечение, или съществуващото е недостатъчно ефективно. Именно там трансформацията има най-голяма стойност за пациента.

Основните ни научни фокуси са:

слепота и регенерация,

генетична регулация,

имуноонкология,

таргетна протеинова деградация.

Това са области, в които буквално се опитваме "да пренапишем" медицинските възможности - да преминем от контрол на болестта към възстановяване на функции, от хронично страдание към реална перспектива за излекуване или дългосрочна ремисия.

- Основните постижения на компанията ви са свързани с пробиви в онкологията, имунологията и урологията. Кои са най-новите?

- Онкологията остава водеща област за Astellas - особено в контекста на персонализираните терапии и имунотерапиите

Все повече говорим за лечение, съобразено с конкретния туморен профил на пациента, с неговата генетична характеристика, а не с "универсални" протоколи.

В имунологията разработваме нови биологични молекули с по-прецизно действие и по-добър профил на безопасност - терапии, които модулират имунния отговор, без да го потискат грубо.

В урологията - иновации, които не просто удължават живота, а запазват качеството му, автономността и социалната активност на пациента.

Все по-ясно се вижда и разширяването ни към генни терапии, дигитални терапевтични решения и комбинирани подходи - лекарство плюс технология. Това е бъдещето: интегрирани решения, а не изолирани продукти.

- Използва ли се изкуствен интелект при разработване на новите терапии? И как ИИ подпомага създаването на индивидуализирани лечебни подходи?

- Не просто използваме - без изкуствен интелект съвременната фармацевтична наука вече е немислима. ИИ ни помага да анализираме огромни масиви от биологични и клинични данни, да откриваме нови терапевтични мишени, да моделираме поведението на молекули и да прогнозираме ефективността и безопасността на дадена терапия още преди тя да стигне до пациента.

Най-важното е, че ИИ е ключов инструмент за персонализираната медицина - за преминаване от "едно лечение за всички" към "точното лечение за точния пациент в точния момент". Това променя изцяло философията на лечението и ни приближава до медицина, която е едновременно по-научна и по-човешка.

- С кого си партнирате за постигане на тези цели?

- С университети, научни центрове, биотехнологични компании, стартъпи, пациентски организации, регулатори. Иновацията днес не се случва в изолация. Тя е колективен процес, в който всеки носи част от знанието и отговорността.

Смятам, че една от най-големите илюзии на ХХ век беше образът на "самотния гений". В ХХI век иновацията е мрежа - от хора, институции и идеи, които си взаимодействат.

- Има ли препарати от палитрата на Astellas, които не стигат до България или идват твърде късно заради спецификите на нашия по-малък и по-беден пазар? Отговаря ли медицината и лечението в България на европейските и световните стандарти?

- Реалистично - да, има забавяния. По-малък пазар, по-ниски бюджети, по-тежки и понякога тромави административни процедури. Това обективно води до ситуации, в които иновациите достигат по-късно до българските пациенти.

Но е много важно да се подчертае нещо друго: медицинските стандарти в България по отношение на експертиза, образование и клинична практика са напълно съпоставими с европейските. Българските лекари са изключително добре подготвени. Проблемът не е в хората - проблемът е в системата, в организацията, във финансирането и в регулаторната среда.

- От няколко години оглавявате Astellas - България. Има ли подобрения в българското здравеопазване, което да ни доближава до европейските и световните практики? Реформа в каква посока е необходима?

- Има подобрения, без съмнение - особено в технологичната обезпеченост, в достъпа до информация, в международното сътрудничество. Но реформата трябва да върви в няколко ключови посоки: повече фокус върху профилактиката, ранната диагностика, дигитализацията и устойчивото финансиране.

Здравеопазването трябва да се мисли не като разход, а като инвестиция - в човешки капитал. Всеки лев, вложен в превенция и ранно лечение, спестява многократно повече разходи в бъдеще - и финансови, и социални, и човешки.

- Данни на СЗО показват, че в България заболелите от рак не се увеличават по-бързо от страните по света, но пък доста по-малко пациенти преживяват 5 години с болестта. Каква е причината - само липсата на скрининг и профилактика?

- Скринингът е огромен фактор, но не е единственият. Късното откриване, неравният достъп до иновации, липсата на координация между отделните нива на системата, забавянията в диагностиката - всичко това води до загубено време. А в онкологията времето е буквално живот.

Имаме нужда от интегриран подход - от информираност, от активна профилактика, от по-добра организация на пътя на пациента в системата. Не е достатъчно да имаме добри лекари и добри лекарства, ако пациентът стига до тях твърде късно.

- "24 часа" започна "Мисия - профилактика, скрининг и иновации". Къде и как медиите и световни фармацевтични компании могат да помогнат в превъзпитанието на хората и нов подход към личното здраве?

- Медиите са изключително мощен здравен инструмент. Те могат да нормализират профилактиката, да разрушат страха от диагнозата, да направят здравето тема от ежедневието, а не само от кризисните моменти.

Световните фармацевтични компании пък могат да допринесат със знания, с експертиза, с образователни инициативи и с подкрепа за устойчиви кампании. Кампании като "Мисия: профилактика" са ключови за промяна на културата - от реактивна към проактивна медицина, от "отивам на лекар, когато ме заболи" към "грижа се за здравето си, преди да се разболея".

- Вие как се грижите за здравето си?

- Ще ви отговоря съвсем честно и без героизъм - с дисциплина. С възрастта човек все по-ясно осъзнава, че здравето не е даденост, а ежедневен избор. Опитвам се да поддържам активен начин на живот - редовно движение, спорт, разходки. Много държа и на профилактичните прегледи - не защото очаквам лоши новини, а защото вярвам, че знанието е форма на спокойствие.

Също толкова важна е и психическата хигиена - умението да поставяш граници, да си даваш време за възстановяване, да не живееш постоянно в режим на спешност. В крайна сметка здравето не е проект, който започва "от понеделник" - то е навик, култура, начин на мислене.

- Как си представяте бъдещето на здравеопазването след 10 г. и каква роля ще играе вашата компания в него?

- Виждам бъдещето на здравеопазването като много по-персонализирано, по-дигитално и по-превантивно. Ще говорим все по-малко за "болести" и все повече за "управление на здравето". За непрекъснат мониторинг, за ранни сигнали, за терапии, съобразени с индивидуалния биологичен профил на човека.

Ролята на Astellas в това бъдеще ще бъде не просто да разработва лекарства, а да бъде партньор в изграждането на една по-хуманна, интелигентна и устойчива здравна система. Система, в която технологиите служат на човека, а не го заместват. В която иновацията не е само научен пробив, а социална отговорност. И в която медицината отново се връща към най-важната си мисия - да помага на хората да живеят по-дълго, по-добре и по-достойно.

ВИЗИТКА

Светослав Ценов е изпълнителен директор на японската фармацевтична компания Astellas за България, Унгария, Румъния и Гърция.

Завършил е медицина и финанси, а през 2019 г. защитава докторантура в областта на социалната медицина и здравния мениджмънт. Той е доцент по клинична фармакология.

Доц. Ценов е бизнес мениджър с 20-годишен опит във фармацевтичната индустрия.

Заемал е различни високи позиции в мултинационални компании на глобално и регионално ниво в сферата на мениджмънта, корпоративната стратегия, достъпа до пазара, връзките с институции, маркетинга, медицината.

През годините доц. Ценов е бил член на работната група на EFPIA за Централна и Източна Европа, председател на УС на ARPHARM, както и съпредседател на Комисията по здравеопазване на AmCham.