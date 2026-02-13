ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

11,7% от българите живеят в чужбина (Графика)

България е трета в ЕС с 11,7% свои граждани, живеещи в други държави по света. Това показват данни на Евростат за 2024 г.

Лидер е съседна Румъния с 16%, следвана от Хърватия с близо 15%.

Един на всеки 10 португалци се е установил в странство, което поставя родината им на четвърто място.

Люксембург, Литва, Естония, Латвия и Словакия са с двойно и тройно по-малко емигрирали в сравнение с първите три държави, показват данните.

Между 2 и 4% от населението на Унгария, Полша, Гърция, Словения, Нидерландия, Италия, Белгия и Австрия живеят извън границите на родината си.

Под 2% емиграция са постигнали Ирландия, Финландия, Испания, Дания, Чехия, Кипър.

Държавите с най-нисък дял - под 1%, живеещи зад граница са Швеция, Малта, Франция и Германия.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

