Красимир Вълчев: Трябва да се отнеме регистрацията на училището, прикривало, че Алекс Макулев 70% от времето не е бил в час (Видео)

И родителят, и държавата имат отговорност да не увреждат житейските шансове на детето, казва министърът на образованието Красимир Вълчев

Ето още акценти от интервюто:

Учениците благодарили на учител, когато наложил ограничаване на мобилните телефони. Това е като зависимост

Прекалено амбициозни програми след 5-и клас формират културата на заучаването

Офиси в Студентския дом бяха узурпирани от организации, които нямат нищо общо със студентите. Нашата концепция е там да се направят отворени пространства

Образованието има потенциал за приемственост - да водим смислен разговор за промени

Два пъти се е увеличил за 10 г. броят на децата със специални образователни потребности

Голяма част от агресията сред подрастващите идва от екраните - децата прекарват между 2,5 и 3 часа пред тях, основно в социални мрежи, гледайки видеосъдържание. Това е 1/6 от будното време

Програмите по добродетели помагат децата да бъдат по-добри по-толерантни, по-малко агресивни, по-подкрепящи

- Г-н министър, обществото е още под травмата на “Петрохан”, а в тази ужасна история, за съжаление, имаше 15-годишно момче. Как Министерството на образованието контролира частните училища, като “Космос” и приключенските школи като “Роук”?

- Министерството контролира регистрираните частни училища и детски градини, но не контролира школите и всички други фирми, които извършват различни дейности. Нямаме тези правомощия.

Училището е регистрирано през 2022 г. и е отговаряло на всички условия към момента на регистрацията. Имаме първите данни от проверката, но все още нямам окончателен доклад.

- Какво показват те?

- Училището системно не е нанасяло отсъствия, тоест ги е прикривало. Ученикът, който бе застрелян - Александър Макулев, миналата учебна година е отсъствал 114 от 170 дни, което е 2/3 от учебното време, а тези отсъствия не са нанесени. Тази учебна година ситуацията е долу-горе същата, 70% от времето той не е присъствал. Целият септември е бил освободен по семейни причини, половината октомври, половината ноември и голяма част от декември, от началото на януари въобще не е присъствал. Това не е нанасяно в дневника и в информационната система и по този начин няма как да се активират механизмите за контрол. Регионалното управление София - област търпи критика, защото не е го осъществявало.

Има училища, които се изкушават да прикриват отсъствия, но сме безкомпромисни към тях. Училището е станало съучастник на родителите в неупражняване правото на образование на детето, което е гарантирано в конституцията.

За съжаление, констатираме, че са прикривани отсъствия и на други ученици, тоест не са нанасяни въобще.

Има 98 училища на територията на София-област, в това число две частни. Това училище не е било оценено като рисково.

Моето мнение е, че училището трябва да бъде санкционирано, дори да бъде дерегистрирано. Решението ще го вземе следващият министър на базата на пълните данни от проверката.

- Какво е мнението ви за алтернативното образование?

- Няма държава, в която образованието да е без принципа на задължителност. Системите може да имат много недостатъци, но те все пак изпълняват основната си функция - да дадат базовите знания и умения на децата, да ги възпитат. Какво значи алтернативно образование? Ако някой родител реши, че детето му не трябва да бъде възпитавано в човешки ценности, в национално самосъзнание? Ако някой родител реши, че детето му трябва да бъде нелекувано? Ако увредим физически дете, ще търпим наказателна отговорност. А ако го увредим откъм житейски шансове, интелектуално, трябва ли да да бъдем ненаказани?

Отговорността на родителя не може да бъде заменена, но отговорността на държавата е да осигури правото на образование на всяко дете чрез принципа на задължителност. Има възможности за самостоятелна форма при определени условия, но това е, когато децата са с изявени дарби, когато трябва да се подготвят за състезания, когато са с хронични заболявания. Всички държави по света възприемат, че най-доброто за детето е да бъде включено в системата на всеобщо образование.

- Г-н министър, каква е историята със Студентския дом в центъра на София на площад “Народно събрание” и в какво се състои конфликтът с помещаващите се там студентски организации?

- Сградата на Националния студенски дом е публична държавна собственост. Всеки, който я ползва, плаща наем с изключение на бюджетните организации. Но тук има една особеност - той е построен навремето с дарение и волята на дарителя е била сградата да се ползва от студентите, за и в полза на студентите. От три десетилетия помещенията там се ползват от едни организации, които в миналото са били студентски, но вече не са. И те се ползват, безвъзмездно, тоест в нарушение на закона за държавната собственост. Това го каза Инспекторатът на Министерството на образованието. Това, което оправдава безвъзмездното ползване, ако някой работи в полза на студентите. Точно преди година имаше сигнал и разпоредих проверка. Манипулация е, че нещо се прави в “12 без 5” в последните дни на министъра. Според Инспектората организации, с изключение на Националното представителство на студентските съвети (НПСС), ползват тези помещения незаконосъобразно. Голяма част от тях в частна полза, тоест представляват единствено и само себе си. Годишно ги посещават между 5 и 10 души, за които няма гаранции, че са студенти. Голяма част от офисите стоят заключени. В един офис бяха открити празни и пълни бутилки с алкохол, олющени стени, разръфан мокет, но не и следи от студентска дейност.

В резултат на този доклад разпоредих да се направят концепция и работна група, в която участваше и НПСС, което е единствената легитимна организация по закон. Тя представлява 200 000 студенти. Ако друга организация си сложи “студентска” в името, това не я прави студентска и особено ако е в частна полза и представлява трима души в управителния съвет. В този смисъл имаме неправомерно ползване на държавна собственост от едни организации. Кой не иска да ползва 100 квадрата в центъра на София, чийто наем би бил над 1000 евро. Абсолютна манипулация, че в този случай има гонене на студентски организации. Става въпрос за бизнес интереси, които са подсилени с медиен натиск и лобизъм.

Концепцията, която сме изготвили, предвижда там да се направят т.нар. отворени офиси. Така студентите могат да отидат и да ги ползват безвъзмездно. А в останалото време да се ползват срещу заплащане. Жалко е, че сме допуснали в миналото тези офиси да бъдат узурпирани за много време от едни организации.

- Този по-кратък ваш министерски мандат бе белязан с амбиция за реформи. Предложихте повече промени, отколкото за предходните 4 г. Защо?

- Бях длъжен, защото виждаме, че има неща, които спъват подобряването на образователните резултати.

Имаме проблем с културата на заучаване. След пети клас има амбициозни програми, които карат учителите и учениците да препускат през материала, защото времето не стига по нито един предмет, и по този начин се формира тази култура. На ученика му е по-лесно да заучи и да мине изпита, отколкото да формира трайни знания. Това е нормален рефлекс на учене, когато не стига времето.

Имаме проблем и с педагогическите квалификации и подготовката на учителите. Сбъркахме със свалянето на основното образование до седми клас.

Оценяването ни е насочено много повече към мерене на знания, а не към умения. PISA е много добра диагноза. Нашите ученици се справят много добре, когато се мерят знания, и много лошо, когато се мерят умения. Не могат да решават практически задачи.

Особено тревожни са слабите резултати по математика и природни науки. Нашите часове по природни науки са най-малко в Европа като процент в учебния план.

Има деца, които не знаят български на входа на образователната система. Затова е необходима езиковата интеграция, която заложихме в Закона за предучилищното и училищното образование. Всички тези реформи трябва да се направят. Най-трудна ще е реформата в учебните програми. По-бързо може да се направи тази в оценяването. Много е трудно в днешно време да мотивираме учениците да учат по-трудните дисциплини - математика, физика, химия. Виждаме го и при явяването на матурите - 20 000 се явяват на матура по чужд език, 50 по химия, 43 по физика, 1400 по математика. Все по-важни ще са инженерните специалности. Това са проблемите, които се опитах да адресирам, плюс засилването на възпитателната функция, което също трябваше да мине през учебните програми. Възпитанието не е подчинение, както някои се опитаха да кажат. Възпитанието е формиране на отношение.

Въведохме гражданско образование, но още трябва да се увеличи формирането на граждански компетентности. Смея да твърдя, че нашата образователна система относително добре възпитава в национално самосъзнание, въпреки че имаме много спекулации. Имаме нужда от усилване на увереността на учителите да възпитават.

Убеден съм, че програмите по добродетели помагат децата да бъдат по-добри, по-толерантни, по-малко агресивни, по-подкрепящи спрямо другите деца.

- Как отговаряте на критиците, които казват, че всички тези реформи са правени или на парче, или без ясна концепция?

- Отворихме като тема всички основни елементи и сегменти на системата. И образователната структура, и учебните програми, и оценяването. Това са взаимносвързани елементи.

Критики винаги ще има. Стремял съм се да чувам всички, за всяка промяна съм си писал и плюсовете, и минусите и съм търсил баланс. Всички неща, които съм предложил, имат и минуси. Трябва да се търси баланс. Ето пример. Ако учениците повтарят в начален етап, има голяма вероятност да отпаднат. Тогава ще останат непригодни за пазара на труда и в голяма степен ще са маргинализирани. От друга страна, ако ги избутваме, отиват нагоре без базови знания и умения.

Имаме нужда от час по добродетели. Религията не е вероучение, тя се среща със светския характер на образователната система във формирането на ценности. Аз съм убеден, че един ден това ще се приеме. Става дума за гражданските и общочовешките ценности, а не спорни. Примерно религията назад във времето е имало дискриминативно отношение към жените. Такава ценност не може да има в българската образователна система. Говорим за това сечение между религиозни и общочовешки ценности.

- Съжалявате ли, че по време на вашия мандат този предмет така и не можа да се осъществи, или повече съжалявате за интегралния тест по математика?

- Ние все повече ще чувстваме дефицит на ценности, на нещо, което да ни споява. Факт е, че нашите деца днес извън училище се възпитават преди всичко в консуматорска култура в социалните мрежи и прекарват много време пред екрани. Дори Япония, която е страна с по-висока колективистична култура, са въвели такъв предмет през 2019 г. - етика, което до голяма степен се препокрива с добродетели. В отговор е на тревожните тенденции сред японската младеж, с желанието да живеят в едно по-хармонично общество. Имаме нужда от усилване на възпитателната функция. Имаме нужда и от това учениците да учат повече природни науки, те в момента са най-пренебрегнатите. Още по-важна от математиката и природните науки е добрата хуманитарна основа. Най-важното е едно дете да знае български език, да чете книги. Но и математическите, и четивните, и хуманитарните умения са увредени от екранните технологии. И затова беше и предложението за забрана на мобилните телефони, дискусията да ограничим ползването на социални мрежи. Децата прекарват между 2,5 и 3 часа пред екрана, и то основно в социални мрежи, гледайки видеосъдържание. Това е 1/6 от будното време. Това има доказано зловредно въздействие върху психичното здраве, съня, зрението. Но по-големият проблем е, че уврежда формирането на основните умения - когнитивни, езикови, комуникативни, концентрацията, която много специалисти казват, че е умението на XXI век. Уврежда и житейските им шансове.

- Въпросът е по-скоро защо трябва да има забрана на телефоните и социалните мрежи? Не може ли да има разговор и убеждаване?

- И двете. В никакъв случай не трябва да е само забрана. Но защо страните преминават към забрани - защото имаме доказано вредно въздействие. Има снимки от ЕЕГ изследвания, които показват плашещи увреждания на префронталната част на мозъка, която се развива до 25-годишна възраст, а тя е ключова за най-важните умения като планиране, логическо, стратегическо мислене, концентрация. Онзиден излезе една статия, че за първи път имаме толкова осезаемо понижаване на резултати в световен мащаб. И ние го видяхме чрез PISA. Падат резултатите във всички страни, особено по математика и природни науки. Това е функция на неспособността да се концентрира днешното поколение деца. В световен мащаб има поколенчески проблеми. Отделно от това има зависимост. Алгоритмите на мрежите са направени с умишлено заложено пристрастяващо съдържание, така че да задържат повече време вниманието. Когато едно нещо е едновременно вредно и зависимост, имаме достатъчно основание да говорим за ограничаване. Същото е с мобилните телефони, аз няма да забравя думите на учител: Децата ми благодариха, когато им ограничих ползването на телефона. По същия начин един зависим човек, той благодари, когато го ограничиш от зависимостта.

- Поправката в закона не мина, но все пак 825 училища са въвели пълна забрана, 1391 пък - частична. Чувствате ли гокато своя лична победа?

- Това не е благодарение на мен. Неведнъж съм призовавал родителите: Скрийте телефоните на децата си или максимално ги ограничат. Родители ми казват: “Моля ви се, приемете тази промяна, не мога да се справя с детето си!”.

- Повече математика или повече чужди езици?

- И двете трябва да се учат, но имаме много по-голям проблем с математиката. Часовете по чужди езици са много повече. Не можем да направим 10 часа учебния ден. Постоянно въвеждаме нови предмети - компютърно моделиране, гражданско образование. Разширихме профилираната подготовка, но най-много в българската образователна система беше разрешена чуждезиковата подготовка. Всички ученици от 9-и до 12-и клас учат втори чужд език.

- А какво смятате за нарастващата агресия у подрастващите и могат ли въобще учителите да се справят с това?

- Много трудно. Един учител работи средно с над 20 деца. В неравна конкуренция сме с мощни информационни среди. Голяма част от агресията идва от екраните. Особено в тийнейджърската възраст. Тогава физическите сили бушуват, емоциите, рационалното се развива малко по-късно. Задръжките се развиват по-късно и агресията избива. Бях изненадан да видя видеоигра, чиято цел е да убиеш повече хора по по-жесток начин.

В училищата трябва да има повече психолози и педагогически съветници, това сме го водили като политика. Другото е да дадем малко повече възможности на учителите да въвеждат ред в класната стая. Всички деца трябва да бъдат подкрепени, но когато има някой, който е агресивен, тя трябва да може да го санкционира. Аз казвам, че системата не трябва да бъде санкционираща, но както няма държава без наказателен кодекс, така няма и система без наказание.

- Родители и учители обаче трябва да са партньори, а учителите са недоволни от родителите, родителите са недоволни от учителите.

- За съжаление, в сравнение с предишния мандат като министър виждам, че във взаимоотношенията има едно изостряне, но това може да е едно усещане на повърхността. Едно проучване показа, че 2/3 от родителите, дори над 2/3 са партньорски настроени. Ако се поставим на мястото на един учител, ще видим, че не е лесно да работиш с всички тези деца.

Аз винаги съм призовавал за партньорство, защото родителите, учителите имаме една най-важна мисия - детето.

Знам, че е трудно, особено когато работиш с по-проблемни деца, концентрация на деца от уязвими групи. Два пъти се е увеличил за 10 години броят на децата със специални образователни потребности.

Тези деца имат нужда от подкрепа, затова трябва да се назначават допълнителни специалисти и ресурсни учители, и логопеди, и помощници на учителя. Всичко това обаче струва пари.

- Трудът на учителя е много труден. По-трудно ли е да се говори за увеличаване на парите на учителите сега, отколкото през 2017 г.?

- Сега сме в по-неблагоприятна бюджетна ситуация. Тогава имаше и ръст на икономиката, и на бюджетните приходи, но имаше, както му казват бюджетарите, фискално пространство в разходната част да се увеличат заплатите на учителите. И се радвам, че беше взето това положително бюджетно и политическо решение да се удвоят заплатите на учителите. След това те просто вървяха от по-висока база. Ако нямаме добри учители, няма как да имаме качествено образование.

Днес е по-трудно, защото последните години бяха увеличени разходите. Бяха увеличени разходите за пенсии, бяха увеличени социални разходи, разходите за хората с увреждане, разходите за отбрана, за МВР бяха увеличени. Ние гласувахме все хубави неща.

Казвам гласувахме, защото и аз бях народен представител, и аз съм съучастник. Трябва да увеличаваме разходите за отбрана. Много се надявам при тази сложна бюджетна ситуация образованието да не бъде засегнато негативно, да имаме един обществен и политически консенсус, че не трябва да пестим от образование, не трябва да пестим от учители, пък и от преподаватели във висшите училища.

- Кое от всичко това следващият екип на министерството според вас трябва да продължи спешно?

- Служебното правителство би трябвало да се заеме с всички текущи задачи като националните външни оценявания. Системата е относително добре в организационно и финансово отношение. Дори в условията на липса на бюджет ние сме публикували националните програми, вървят другите проекти. Трябва да се приключат до средата на годината проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Въпрос на едно служебно правителство е колко да продължи от стратегическите задачи. Обсъждането на визиите за учебните програми съм го оставил на следващ министър.

Образованието има предпоставки за по-голяма приемственост - да водим неполитически, смислен, ползотворен разговор за промени.

През темата образование в най-голяма степен можем да говорим за бъдещето - в какво общество искаме да живеем, какви сектори на икономиката искаме да подпомогнем. Трябва да подпомогнем индустриите - и IT, и реалните. Това ни беше приоритет в професионалното и висшето образование с преструктурирането на приема.

Успяхме да увеличим дела на професионално-техническото и инженерното образование. Обвързахме икономическото с изпит по математика, макар и частично. Медицинското образование го обвързваме с договори за реализация в лечебни заведения, защото там проблемът е напускането на страната. Увеличихме приема на медицински сестри, защото техният недостиг застрашава функционирането на здравната система. Намалихме съответно приема в социалните, стопанските и правните науки. Смятам, че всички тези политики трябва да продължат.

Политиките за приема в средното и висшето образование ще бъдат в следващите няколко месеца. Служебен министър трябва да внесе в Министерския съвет приема във висшите училища. Той може да реши да не бъде обвързан с матури или единен изпит по математика и физика.

В сферата на изкуствения интелект са много важни висшите математически школи, затова стартирахме една програма за възпроизводство на тези школи. Добрата новина е, че все повече деца от тези школи остават в България.

Увеличава се броят на чуждестранните студенти, увеличават се свързаността, международната свързаност на българските висши училища, увеличава се научната им продукция и публикационната активност. Все повече деца избират да учат в България, въпреки че светът става все по-отворен. Дори и тези, които учат в чужбина, са с нагласата да се върнат.

