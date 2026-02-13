Г-н Гюров, дайте светлина! Къде приемате кандидатурите за министри?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Досега кандидатите за служебен премиер си имаха място в президентството или парламента, където приемаха кандидатите за министри в служебното правителство - поканени и непоканени.

Така и кандидатите си знаеха къде да идат, и журналистите - къде да дебнат.

Г-н Андрей Гюров обаче няма такава явка. Или поне не е явна. Поради това всеки взе да размята из пространството имена. На път сме половин България да влезе в списъка.

Затова, г-н Гюров, обявете къде съставяте своето правителство, дайте повече светлина. Licht, mehr light, както е казал Гьоте на смъртния си одър. Така зовеше и бившият президент Румен Радев в началото на първия си мандат. После всички знаем какво стана...

И макар тази предсмъртна фраза да е измислена май, тя се е превърнала в символ на Просвещението. А България има нужда от това.