Г-н Гюров, дайте светлина! Къде приемате кандидатурите за министри?

Досега кандидатите за служебен премиер си имаха място в президентството или парламента, където приемаха кандидатите за министри в служебното правителство - поканени и непоканени.
Така и кандидатите си знаеха къде да идат, и журналистите - къде да дебнат.
Г-н Андрей Гюров обаче няма такава явка. Или поне не е явна. Поради това всеки взе да размята из пространството имена. На път сме половин България да влезе в списъка.
Затова, г-н Гюров, обявете къде съставяте своето правителство, дайте повече светлина. Licht, mehr light, както е казал Гьоте на смъртния си одър. Така зовеше и бившият президент Румен Радев в началото на първия си мандат. После всички знаем какво стана...
И макар тази предсмъртна фраза да е измислена май, тя се е превърнала в символ на Просвещението. А България има нужда от това.