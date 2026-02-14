ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Страсти за синя и зелена зона в София: правилно ли се лекува язвата “паркиране”

2688
Паркинг в столицата СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ-ГЕНК

Софийският административен съд спря влизането в сила на новите цени и правила за синя и зелена зони в столицата до влизането в сила на съдебен акт по оспорването. Ето как реагираха хората в социалните мрежи.

Според Дани Попова една от основните причини за разширяването на зоните е натискът от съседни квартали, които са в зона, да си паркират колите в квартали без зона. Ако следваме тази логика до 2040 г., цяла София до околовръстното ще стане зона..., пише във фейсбук Попова. "Моделът за решаването на проблема с недостига на паркоместа не бива да е “убий пациента, за да го излекуваш, убедена е тя.

Според Peter Ragnarson решението на съда, освен да се печели време, е и да тушира протест.

За Росица Ангелова е необяснимо, че ако досега престоят за 1 час струваше 50 ст. за гражданите с карта за градския транспорт, след 16 февруари паркирането за 1 час ще струва 2 евро - 8 пъти по-скъпо.

Jordan Shangov пише: По-добре да вдигнат данъците на всички. Нужни са поне 2-3 големи обществени паркинги за жителите на район и след това да въвеждат платената зона.

Според Емил Димитров трябва да се промени начинът, по който се управлява публичната собственостчрез търговски механизъм, при който паркирането се третира като източник на приходи, а не като инструмент за организация на движението. Решението е промяна в самия модел – ясни регулаторни цели, прозрачност в управлението и реален контрол, така че от режима да следват конкретни и измерими ползи за гражданите, а не просто увеличени постъпления.

