Страсти за синя и зелена зона в София: правилно ли се лекува язвата “паркиране”

Софийският административен съд спря влизането в сила на новите цени и правила за синя и зелена зони в столицата до влизането в сила на съдебен акт по оспорването. Ето как реагираха хората в социалните мрежи.

Според Дани Попова една от основните причини за разширяването на зоните е натискът от съседни квартали, които са в зона, да си паркират колите в квартали без зона. Ако следваме тази логика до 2040 г., цяла София до околовръстното ще стане зона..., пише във фейсбук Попова. "Моделът за решаването на проблема с недостига на паркоместа не бива да е “убий пациента, за да го излекуваш, убедена е тя.

Според Peter Ragnarson решението на съда, освен да се печели време, е и да тушира протест.

За Росица Ангелова е необяснимо, че ако досега престоят за 1 час струваше 50 ст. за гражданите с карта за градския транспорт, след 16 февруари паркирането за 1 час ще струва 2 евро - 8 пъти по-скъпо.

Jordan Shangov пише: По-добре да вдигнат данъците на всички. Нужни са поне 2-3 големи обществени паркинги за жителите на район и след това да въвеждат платената зона.

Според Емил Димитров трябва да се промени начинът, по който се управлява публичната собственост – чрез търговски механизъм, при който паркирането се третира като източник на приходи, а не като инструмент за организация на движението. Решението е промяна в самия модел – ясни регулаторни цели, прозрачност в управлението и реален контрол, така че от режима да следват конкретни и измерими ползи за гражданите, а не просто увеличени постъпления.