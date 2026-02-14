Нов ден, нова информация.

Ако е имало ожесточена стрелба, телата на убитите трябва да са надупчени с куршуми и може би да има поне един убит враг все пак от добре тренираните и добре въоръжени рейнджъри. Също и следи в снега поне от доста хора, ако не от гумите на митичните 4 големи джипа. Знаем как подобни акции се развиват. А свидетелят казва, че по снега нямало следи. Или не е казвал? Явно всесилните злодеи са се изпарили, вдигнали са жертвите си левитирайки, без следа от кръв вътре или вън, после са подредили труповете и са отлетели с джиповете като с летящи чинии. И са изчистили кръвта, но са оставили гилзите преди да избягат директно и право нагоре към небето от гората, защото явно не е от пред хижата заради липсата на следи. Ако са дошли хеликоптери и са изтеглили джипове и хора, сигурно някой в околността е чул. Не е дървената мафия, нито някакви специални сили, а будистите са подразнили извънземните с будизма си. Още повече, че се е задавал нов прероден, и това силно е застрашило невидимата власт на извънземните над нас. Дано ДАНС да разплете тази нова версия в следващите 4 години. Холивуд, брат, ама няма добри сценаристи.

(От фейсбук)