ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Президентът Илияна Йотова се срещна с хърватския м...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/22287494 www.24chasa.bg

Холивуд, брат, ама няма добри сценаристи

2380
Телата на тримата рейнджъри Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Станев от т.нар. Национална агенция за контрол на защитените територии бяха открити пред хижа "Петрохан" на 2 февруари 2026 г. СНИМКА: НОВА ТВ

Нов ден, нова информация.

Ако е имало ожесточена стрелба, телата на убитите трябва да са надупчени с куршуми и може би да има поне един убит враг все пак от добре тренираните и добре въоръжени рейнджъри. Също и следи в снега поне от доста хора, ако не от гумите на митичните 4 големи джипа. Знаем как подобни акции се развиват. А свидетелят казва, че по снега нямало следи. Или не е казвал? Явно всесилните злодеи са се изпарили, вдигнали са жертвите си левитирайки, без следа от кръв вътре или вън, после са подредили труповете и са отлетели с джиповете като с летящи чинии. И са изчистили кръвта, но са оставили гилзите преди да избягат директно и право нагоре към небето от гората, защото явно не е от пред хижата заради липсата на следи. Ако са дошли хеликоптери и са изтеглили джипове и хора, сигурно някой в околността е чул. Не е дървената мафия, нито някакви специални сили, а будистите са подразнили извънземните с будизма си. Още повече, че се е задавал нов прероден, и това силно е застрашило невидимата власт на извънземните над нас. Дано ДАНС да разплете тази нова версия в следващите 4 години. Холивуд, брат, ама няма добри сценаристи.

(От фейсбук)

Телата на тримата рейнджъри Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Станев от т.нар. Национална агенция за контрол на защитените територии бяха открити пред хижа "Петрохан" на 2 февруари 2026 г. СНИМКА: НОВА ТВ

Нов ден, нова информация. Ако е имало ожесточена стрелба, телата на убитите трябва да са надупчени с куршуми и може би...

Публикувахте от Milena Fuchedjieva в Петък, 13 февруари 2026 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Лични

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На политиците “Петрохан” явно им е по-добър пиар от олимпийците