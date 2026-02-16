Ще изтече ли БСП в канализацията?

Спасение има, но трябва да вземе червеното хапче

Във филма “Матрицата” главният герой Нео е изправен пред избор - синьото или червеното хапче? Вземе ли синьото - събужда се пак във виртуалния свят, където той е само една софтуерна програма. Вземе ли червеното - връща си човешкото тяло и започва да спасява другите приспани човешки тела.

Сега БСП също е пред двете хапчета. Глътне ли пак синьото, пада под парламентарната бариера и я изтриват. Я сега напролет, я наесен, все тая. Само едно може да я изправи на крака – да се покае и да удари тъпана за мажоритарната избирателна система. Това е лявата идея. И това е червеното хапче.

Друг начин просто няма, иначе язък ѝ за младия лидер. Той е завършил във Франция, родината на самото понятие “ляво”, и дано е забелязал как французите си избират депутатите - мажоритарен вот в 2 тура. На последните избори за френския парламент именно на втория тур левият блок от партии излезе на първо място, възстановявайки откраднатата си лява идентичност. То и Макрон се излюпи в лявото гнездо, но от кукувиче яйце.

Знам, в хранилката на БСП преобладава друг акъл. Там ще ми се изсмеят. Но дали този път няма да отпаднат и лидерите на листите, които дирижират кое е смешно и кое сериозно? Мислете, там е вашата сила.

Въпрос - може ли мажоритарната кауза да върне една умираща партия на терена?

Отговор – категорично да, опитът го доказва. Тази кауза издига, но тя и сваля. В кой момент БСП започна неудържимо да се свлича? След последното ѝ добро представяне на изборите през 2017 година. Тогава за нея гласуваха почти 1 милион избиратели, взе цели 80 мандата. Но после ГЕРБ внесе законопроект за мажоритарен вот в 2 тура, каквато бе волята на референдума три месеца по-рано. И кой спря закона? БСП.

В онзи момент БСП глътна синьото хапче и повече никога не помириса второто място на избори. През април и юли 2021 г. тя вече бе трета, през ноември четвърта, през 2024 стана пета, а днес е вторачена в бездната, надявайки се на младия нов лидер. Но казано е в Библията - не наливайте ново вино в стари мехове, тоест не слагайте нови лидери в стари каузи, защото каузите ще се спукат и лидерите ще изтекат!

Да, ще изтекат и те! Съзнава ли го елитът на БСП? Не, разбира се. Четох един опит за автодиагноза от 2024 г., наречен “Социалдемокрацията в България по пътя на обновлението” – доклад, платен с европейски пари, естествено. Който плаща, той поръчва и музиката. И музикалният композитор Михаил Мирчев уж анкетира хора за причините за разочарованието от БСП, но за отказа от демокрация изобщо не се сеща да попита. А точно това е най-важното, другото е плява.

З

атова пък Мирчев скрива изборите през 2017 г. и си измисля някакви несъществуващи парламентарни избори през 2019 г. вероятно за да потули и замаже рязката крива на разочарованието след отказа от демокрация.(https://isi-bg.org/files/

custom/presentation/

Bulgaria_INT.pdf)

За разлика от БСП, през 2017 г. ГЕРБ формално уважи волята на народа. Формално, ама я уважи. Все едно един да те поздрави с “добър ден”, а друг с “я си… майката”. Е, за кого да гласувам? Точно заради по-любезните си обноски ГЕРБ е номер едно вече цели 16 години от общо 17 на цялото си съществуване!

Или да си припомним 2021 г., когато каузата за мажоритарния вот чудодейно издигна ИТН до самия връх на политиката. Само че тогава ГЕРБ пак внесе същия законопроект, а ИТН се стресна, обърна палачинката и в края на същата година се срина. Ама ГЕРБ пак го внесла лицемерно? Сигурно, но за къде е политик без лицемерие?

Друг пример - народът поиска на референдума да се намалят партийните субсидии и ГЕРБ лицемерно ги намали, за да спази ритуала на демокрацията. БСП изпищя на умряло – сакън! Тогава Б. Б. милостиво ѝ увеличи дозата в хранилката, но намигна на електората… Има един стар лаф, че вместо веднъж да нахраниш човека с риба, дай му въдицата да си лови рибата сам. Това е разликата между ляво и дясно. Имаш ли въдицата, тоест реална власт, много по-лесно е да извоюваш и осемчасов работен ден, и годишен отпуск, и всички други придобивки. Леви са тези, които дават въдицата. Десните са тези, които дават само придобивките, колкото да спи зло под камък. Народът иска въдицата, той иска реална власт, иска да е господар на съдбата си и това е един от най-мощните човешки инстинкти. И кой му пречи? Излиза, че БСП.

Както знаем, самото понятие “ляво” тръгва от френската Генерална асамблея през 1789 г., където Третото съсловие, т.е. простолюдието, седи в лявата част на залата. И за какво се бори то? Нито за социални помощи, нито за осемчасов работен ден, нито за прогресивни данъци или пенсии – то иска равно представителство с аристокрацията и духовенството. Един човек – един вот. От този момент “ляво” е другото име на демокрацията.

За какво се борят левите, т.е. работническите партии, през целия деветнайсети и началото на двайсети век? Пак за избирателни права. И чак след десетилетия борба десните партии отстъпват. В някои страни, където олигархията е по-страхлива, тя все пак се застрахова, като слагат намордник на изборите - партийнолистовия вот.

Политолозите от слугинажа ще ви докарат от 10 кладенеца вода, но простият народ чудесно усеща какво го овластява и какво го прави крепостен селянин.

В тези страни, където все пак се допуска референдум за избирателната система, навсякъде народът категорично гласува за мажоритарен вот. България не е никакво изключение. Такива референдуми имаше във Франция, Италия, Великобритания, съседна Румъния и все същото – искаме да ви избираме поименно, един по един! Стига с тези листи! Искаме власт над съдбините си!

Ето например сега в Германия т. нар. “Алтернатива” вече води в анкетите, а социалистите са в калта. Защо? Просто е, “Алтернативата” вдигна от земята всички каузи, които олигархията презрително захвърли. Всичко, което иска простолюдието. Сред захвърлените каузи е и мажоритарният вот. Ама те били десни популисти? Добре, а какво ви пречи на вас да сте леви популисти? Ама отивало се към фашизъм? Ами да, и през 1933 г. фашизмът в Германия дойде тъкмо благодарение на пропорционалния вот!

За 36 години преход БСП се утвърди като антинародна партия. През 1991 г. тя унищожи спестяванията на населението, вместо да му ги възмезди с някаква държавна собственост. Щом се преименува от БКП на БСП, първата ѝ работа беше да се скара с профсъюзите – единствената възможност на наемния труд да влияе върху властта. Даже в конституцията забрани на профсъюзите да се мешат в политиката. А как изобщо възникват левите партии в Западна Европа, скъпи другари? Или от профсъюзите, или благодарение на тях. БСП почти забрани референдумите със закон. Е, кое ви е лявото? На прадядо ви пенснето?

Може ли БСП да олевее сега, когато е на смъртното си ложе? Силно се съмнявам, но ето ви диагнозата, ето ви и червеното хапче, другото си е ваша работа.