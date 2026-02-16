Странните цени за прическата

Армия от служители на контролни органи се спусна през януари да проверява магазините дали някой търговец не се е възползвал от превалутирането, за да вдигне необосновано цените. Но се оказа, че най-големите нарушители не са нито хипермаркетите, нито малките магазини, а салони за красота и всякакви сервизи и ателиета, в които поправят нещо.

Това до известна степен можеше да се очаква – търговските вериги са едни от най-контролираните бизнеси, при това за разлика от повечето фризьорки, маникюристки и водопроводчици те издават касови бележки, а служителите им се осигуряват върху реалните си заплати.

Сивият сектор в областта на услугите у нас обаче е твърде голям дял. Преди години НАП реши да поощри поне фирмите, които работят на светло в областта на ремонтите на жилища и въведе отстъпка от данък сгради, ако собственикът им представи касова бележка, че жилището е било ремонтирано през последната година. Резултатите бяха нищожни.

Очевидно трябва да се търсят и други начини да се дисциплинира секторът на услугите.

