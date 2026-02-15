Лошото е, че не се задават правилните въпроси за Петрохан и 6-те трупа

Пише се в мрежата, че имало Етичен кодекс, стандарти, които забраняват да се оповестяват лични данни, особено на деца. Какви стандарти и Етичен кодекс?! Регламент на ЕС 679/2016 г., който е над закона, позволява на журналистите да оповестяват лични данни, ако общественият интерес е над личния, което е несъмнено в случая.

Така журналистите не принудиха ли властите да посмалят лъжите... Лошото е, че не се задават правилните въпроси.

Кой е запалил хижата, кога и защо пожарът е пламнал откъм складовите помещения? Какво се е съхранявало там? Кой е намерил жертвите от хижата пръв? Имало ли е гилзи от стрелби в хижата? Кой е звъннал на 112? Какво е казал? Колко е общият брой на рейнджърите? Останалите живи ли са? Взети ли са мерки за тяхната защита? Бащата на убитото непълнолетно момче един от тях ли е? Кой го е принудил да говори по тв, ако е знаел, че синът му е мъртъв?! Децата от хижата страдали ли са от зависимост към забранени вещества или друго болестно състояние? Денят и часът на смъртта на всеки един?

Има уред, термометър, с който се прониква в черния дроб на мястото на престъплението и се определя незабавно с точност до минути часа на смъртта. При огледа на местопрестъплението участвал ли е съдебен медик? Защо нямаме Институт по съдебна медицина и т. н. Тези следи се събират при огледа на мястото. Ами ако убиецът/ите са имитирали самоубийства? Може ли да сме толкова беззащитни за истината?Да! Тази трагедия подпомага ли политически сделки между политиците?

Какъв е пътят на парите от и към учредителите и Сдружението? Несметни са парите, които се влагат при избори? Има ли незаконен бизнес, който носи чували с пари? Господ обаче си знае работата. Обърка плановете с цената на човешки животи и реки от кал... Но истината сама се защитава!

