"Маркет линкс": Партия на Радев - 25,6%, няма вълна, "Възраждане" намалява двойно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

25,6% от хората, които са решили да гласуват на изборите ще подкрепят партия или коалиция на Румен Радев. Това показват данните от проучване на "Маркет линкс", финансирано от агенцията и Би Ти Ви.

Според анкетата в следващия парламент ще има 5 парии и коалиции. 15,4% са декларирали, че ще гласуват за ГЕРБ-СДС, 12,5% за ПП-ДБ, 10,5% за ДПС-Ново начало, 4,5% за "Възраждане".

Под чертата остават МЕЧ с 2,5% и БСП с 2,3%.

18% са заявили, че ще гласуват, но не са решили за кого.

"Радев има потенциал за първа политическа сила, но не и за вълната на Симеон Саккобургготски от 2001 г. и на ГЕРБ през 2009 г.", каза Добромир Живков от "Маркет линкс".

15% от тези, гласували за партии от сегашния парламент, декларират, че ще пуснат бюлетина за Радев

Най-потърпевши от появата на Радев на политическия терен са "Възраждане". Техните проценти намаляват двойно.

Румен Радев е единственият политик с по-голямо доверие (51%), отколкото недоверие (25%), показват данните на агенцията. При всички останали лидери на партии недоверието е в пъти по-голямо от доверието.

"При Радев се повишава мажоритарния потенциал", каза Добромир Живков.

56% от хората са заявили, че ще гласуват твърдо, 19% са по-скоро "да" и само 11% казват, че няма да отидат до урните.

Народното събрание е на дъното с 8% доверие и 75% недоверие. Подобни са цифрите и за правителството в оставка.

"Социалното напрежение тлее. Протестите показаха, че това е същата вълна от 2020 г., която не постигна целите си", заяви Живков. Според изследването след ареста на кмета на Варна Благомир Коцев ситуацията с доверието към институциите се е влошила.

Най-ниско доверие традиционно е прокуратурата с 6-7%, но парламентът е на дъното на негативните нагласи, отбеляза социологът.