ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Служебен премиер (или Контрол на ситуацията) - виж...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/22294229 www.24chasa.bg

"Маркет линкс": Партия на Радев - 25,6%, няма вълна, "Възраждане" намалява двойно

12300
Добромир Живков КАДЪР: bTV

25,6% от хората, които са решили да гласуват на изборите ще подкрепят партия или коалиция на Румен Радев. Това показват данните от проучване на "Маркет линкс", финансирано от агенцията и Би Ти Ви. 

Според анкетата в следващия парламент ще има 5 парии и коалиции. 15,4% са декларирали, че ще гласуват за ГЕРБ-СДС, 12,5% за ПП-ДБ, 10,5% за ДПС-Ново начало, 4,5% за "Възраждане".

Под чертата остават МЕЧ с 2,5% и БСП с 2,3%. 

18% са заявили, че ще гласуват, но не са решили за кого. 

"Радев има потенциал за първа политическа сила, но не и за вълната на Симеон Саккобургготски от 2001 г. и на ГЕРБ през 2009 г.", каза Добромир Живков от "Маркет линкс". 

 15% от тези, гласували за партии от сегашния парламент, декларират, че ще пуснат бюлетина за Радев

Най-потърпевши от появата на Радев на политическия терен са "Възраждане". Техните проценти намаляват двойно.

Румен Радев е единственият политик с по-голямо доверие (51%), отколкото недоверие (25%), показват данните на агенцията. При всички останали лидери на партии недоверието е в пъти по-голямо от доверието.  

"При Радев се повишава мажоритарния потенциал", каза Добромир Живков. 

56% от хората са заявили, че ще гласуват твърдо, 19% са по-скоро "да" и само 11% казват, че няма да отидат до урните. 

Народното събрание е на дъното с 8% доверие и 75% недоверие. Подобни са цифрите и за правителството в оставка. 

"Социалното напрежение тлее. Протестите показаха, че това е същата вълна от 2020 г., която не постигна целите си", заяви Живков. Според изследването след ареста на кмета на Варна Благомир Коцев ситуацията с доверието към институциите се е влошила. 

Най-ниско доверие традиционно е прокуратурата с 6-7%, но парламентът е на дъното на негативните нагласи, отбеляза социологът. 

Добромир Живков КАДЪР: bTV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Анализи

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите