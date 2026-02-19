Алекс Сааб - черната кутия на глобалната финансова мрежа на Венецуела и Иран?

Алекс Сааб не е просто името на ливанско-венецуелски бизнесмен. През последните години той е в центъра на вниманието на Съединените американски щати, които го обсаждат с икономически санкции като го обвиняват, че е начело на незаконни финансови мрежи, свързани с Иран, Хизбула и Иранската революционна гвардия, от една страна, и с икономическата и политическата система, управлявана от сваления венецуелски президент Николас Мадуро в Южна Америка, от друга.

Алекс Наим Сааб Моран е роден през 1971 г. в колумбийския град Баранкиля в семейство от ливански произход с корени в селището Ярун в Южен Ливан. Баща му е един от участниците във вълните на ливанското преселение в Латинска Америка, където се заселват много семейства, които работят в сферата на търговията. Сааб израства в бизнес среда и започва своята дейност в Колумбия, а през 90-те години постепенно се премества във Венецуела.

С идването на управлението на Уго Чавес, а след това и на Николас Мадуро, дейността на Сааб във Венецуела се разширява. Със затягането на международните санкции срещу Каракас името му се изплува като един от най-изявените посредници, способни да осигурят стоки и финансиране извън традиционните канали, което го тласка във вътрешния кръг на Мадуро и постепенно го превръща от бизнесмен в централно действащо лице в управлението на чувствителни финансови мрежи.

Напоследък името на Сааб отново изплува. Ройтерс цитира служител на американските правоприлагащи органи, че Алекс Сааб е бил арестуван във Венецуела при съвместна американско-венецуелска операция, няколко дни след като временният президент на Венецуела Делси Родригес обяви освобождаването му от поста министър на промишлеността и националното производство.

Американските медии потвърдиха, че Сааб е бил задържан на територията на Венецуела в рамките на съвместна операция с американските власти и че може да се намира в ареста на венецуелската разузнавателна служба в очакване на евентуална екстрадиция в САЩ. Адвокатите му обаче опровергаха тази информация, като подчертаха, че Сааб не е официално арестуван, докато венецуелското правителство се въздържа от официално изявление по въпроса, а един от най-изявените му служители каза, че не разполага с потвърдена информация по този въпрос.

Как беше създадена тази система?

Независимо дали арестът е потвърден, отварянето на досието на Сааб по този начин означава, че Вашингтон е решил да извади това име от затворените чекмеджета и че това, което досега е било управлявано зад кулисите, е готово да премине към по-конфронтационен етап.

Според американските публикации изглежда, че фокусът вече не е само върху Венецуела, а се насочва и към Ливан, не само заради ливанския произход на Сааб, но и заради ливанските финансови и търговски мрежи, действащи в Латинска Америка, някои от които вече са включени в американските санкционни списъци.

Този въпрос не се основава на политически сценарии, а по-скоро на факти, документирани в данни на Министерството на финансите на САЩ, досиета на Министерството на правосъдието и публични разузнавателни доклади, и повдига въпроса: изправени ли сме на ръба на разрушаването на регионалната финансова система, в която Ливан е бил един от компонентите?

Според ливанския анализатор Тони Булос "за да разберем сериозността на ролята на Алекс Сааб, е необходимо да се върнем към най-съществения въпрос, а именно паралелната икономика, създадена от него. Когато на Венецуела бяха наложени строги санкции, режимът прибягна до изграждането на тази алтернативна икономика, основана на професионални посредници, подставени лица и заобиколни финансови пътища извън традиционната банкова система.

В основата на тази система е Сааб, когото Министерството на финансите на САЩ описва не просто като изпълнител, а като ръководител на финансова мрежа, която се разпорежда със стотици милиони долари през правителствената програма за храни. Тази програма, която беше промотирана като инструмент за социално спасяване, се превърна, според американските източници, в канал за пране на пари чрез надути фактури, фиктивни договори с компании, регистрирани в данъчни оазиси, но най-опасното дойде по-късно, когато Венецуела премина към използване на злато вместо долари.

Злато срещу гориво

Сделката „злато срещу гориво" с Иран не е изолирана търговска операция, а по-скоро практически пример за сближаване на две икономики, на които са наложени санкции. Това са същите инструменти, на които Иран разчита, за да поддържа регионалните си мрежи, най-вече Хизбула, и тук ливанската нишка започва да показва ясно своето съществуване, тъй като Иран не отделя официалната си икономика от икономиката на сигурността и всеки канал, отворен за нарушаване на санкциите, автоматично става част от по-широка система, използвана за финансиране на проксита.

Идеалният театър

Според оценките на много американски и западни изследователски центрове южноамериканските страни от десетилетия формират идеална среда за въртене на незаконни пари, поради слабия официален надзор, разпространението на кешовата икономика и преплитането на организираната престъпност с властта. Тези фактори превръщат континента в традиционна арена за дейността на свързаните с Хизбула мрежи от 90-те години на миналия век.

Министерството на финансите на САЩ е документирало тези структури, особено в региона на „граничния триъгълник" между Бразилия, Парагвай и Аржентина, където ливански имена са най-известните посредници в привидно законна търговия, зад която се крият трансфери и финансиране на незаконни дейности. Същата общност е използвана от иранско-венецуелски мрежи и с течение на времето границите между политическата корупция и финансирането на въоръжени организации се размиват.

Арестуван ли е Алекс Сааб?

Основният въпрос вече не е арестуван ли е Алекс Сааб , а защо досието му се отваря отново сега?

Ако се потвърди евентуалния му арест във Венецуела, това означава, че държавата, която до вчера беше в открита конфронтация с Вашингтон, сега е готова да сътрудничи по изключително чувствителни въпроси. Тази промяна, ако се случи, не се ограничава само до едно име, тъй като американските агенции не търсят отделни хора, а по-скоро мрежи. В този прочит Алекс Сааб не е краят на разследването, а по-скоро неговото начало, защото информацията, с която той разполага за трансфери, посредници и подставени лица, може да доведе до постепенното разбиване на мрежи, простиращи се от Латинска Америка до Ливан.

Ливански политически източници уведомиха „Индипендънт", че случаят на Сааб не е вътрешна венецуелска работа, а по-скоро огледало на нова международна фаза, в която финансовите мрежи, финансирали влияние, оръжия и политика извън държавите, подлежат на преразглеждане, а Ливан, с всичките си противоречия, стои в центъра на това изпитание. Според тези източници въпросът, пред който е изправен Ливан, ще бъде не само технически или правен, но и екзистенциален: дали Ливан иска да остане част от регионалната сенчеста икономика, или ще бъде принуден да се превърне в нормална държава, след като всички прозорци са затворени? Отворените досиета не се затварят лесно, а парите, когато се последват, винаги водят до нещо по-опасно.

В интервю за „Индипендънт" ливанският журналист Касем Касир, за когото се знае, че е близък до средите на Хизбула, предлага коренно различен прочит, като твърди, че „този шум, който се вдига около Алекс Сааб и го свързва с Хизбула, е част от политическата и икономическата война, водена от САЩ срещу оста на съпротивата." Той отбелязва, че Вашингтон от години разширява най-същественото понятие „финансиране на тероризма", за да свърже всички икономически отношения между санкционираните държави и Хизбула, дори при липса на окончателни съдебни решения. „Сааб беше икономически посредник, който помогна на Венецуела да оцелее, точно както Иран направи със своите съюзници, което го направи пряка мишена на санкциите." Касир подчертава, че повдигнатите обвинения все още не са превърнати в солидни съдебни решения, като се има предвид, че основната цел е да се пресуши всяка икономика извън контрола на САЩ и да се обсади финансово Ливан.

Финансов и логистичен участник

Случаят на Алекс Сааб не може да бъде сведен до корупция или избягване на санкции, „а трябва да бъде разглеждан в рамките на интегрирана структура, създадена от Иран в Латинска Америка в сътрудничество с режима на Мадуро", отбеляза американският изследовател Джоузеф Хемър, който е експерт по иранските мрежи за влияние в Западното полукълбо. През последното десетилетие Венецуела се превърна в оперативна платформа за Ислямската революционна гвардия и Хизбула, с паралелна икономика, изградена върху злато, контрабанда, фиктивни компании и неконтролирани транспортни линии, каза той.

Хизбула не показва себе си в тази среда като военна организация, а по-скоро като финансов и логистичен участник, който се възползва от мрежи, ръководени от бизнесмени и посредници, някои от които с ливански произход, които работят в пресечната точка на интересите между Техеран и Каракас", каза той. И предупреди, че всяко съдебно развитие по делото на Сааб може да отвори вратата за разбиване на по-широки мрежи, които се простират от Латинска Америка до Ливан, като отбеляза, че включването на ливански имена в списъците със санкции през последните години е ясен знак, че този процес вече е започнал и „може да премине от финансов натиск към съдебно преследване, когато има политически условия".