Голямото харчене движи растежа, а после?

Колкото повече данни излизат за икономиката и за потреблението за миналата година и особено за края ѝ, толкова по-ясно става, че българинът е развързал колана. Дали е, за да похарчи оставащите му левове, които по някаква причина не е желаел да превалутира, дали по някаква друга причина, тепърва ще се изяснява.

Данните за лизинговите дружества, които БНБ разпространи в понеделник, показват същото - голям ръст на купените автомобили на лизинг и почти никакъв на необслужваните лизингови договори.

Преди това пък стана ясно, че общите покупки през декември, направени през касови апарати, са с 10% над тези през 2024 г.

Затова никак не е за учудване, че според последните данни за БВП потреблението е основният двигател на родната икономика, след като износът спада, а инвестициите и промишленото производство са в застой.

Все пак някаква надежда има в парите по плана за възстановяване, с които миналата година бяха направени инвестиции предимно в инфраструктура. А след като те се изчерпят - във военната индустрия и вложенията там?

