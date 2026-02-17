Валентина Денчева: С “Космос” нямаше никакви нередности, средата е прекрасна - чистият въздух, сградата, птичките

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Няма специален режим за повече разрешени отсъствия в частните училища. Не съм говорила с колегите и не знам какви са били отношенията със семейството, казва директорката на ЧСУ “Веда” и доскорошен зам.-председател на Българската асоциация на частните училища

- Г-жо Денчева, училище “Космос” член ли е на Българската асоциация на частните училища?

- Частно училище “Космос” е редовен член на БАЧУ от около 2 години. Това е кратък срок, училището е младо.

- Какви са критериите да влезеш в асоциацията?

- Те са доста. Трябва да има абсолютно всички документи, които изисква министерството за лицензирането. Запознаваме се със собственици, с директор, с идеите, които са заложени в основата на училището, по каква програма ще работят, колко деца са записали, какъв опит имат. Въобще опитваме се да влезем в същността на училището, за да преценим има ли нещо нередно, всичко както трябва ли е. Тогава вече даваме съгласие и то се прави демократично чрез гласуване.

- Значи сте преценили, че с “Космос” няма никакви нередности?

- Нямаше нередности, когато ги приемахме. Представените документи бяха без проблеми. Запознахме се и с ръководството на училището. Нямаше нищо обезпокоително.

- Вие казахте, че се познавате с директорката?

- Познавам я, да, познавам всички членове на асоциацията.

- Сега изненадана ли сте от това, което излиза, и как едно дете е отсъствало ужасно много, без да е отразено никъде?

- Да, как да не е изненадан човек... Не съм говорила с колегите. Нямам представа какви са били взаимоотношенията със семейството, какво са се разбрали с тях. Затова не мога да коментирам.

- Ходили сте в училището.

- Да, минавах оттам преди две години и понеже много ми хареса сградата, специално спрях, за да я разгледам. Нямах уговорка с колегите. Сградата наистина е много добре реставрирана. Условията за децата са прекрасни. Такова спокойствие и чист въздух, катерички, птички. Всеки може да мечтае за такива условия за учениците от неговото училище.

- Има ли пансион?

- Не, това е учебната сграда.

- Значи пътуват от София всеки ден?

- Най-много са децата от близките села, но има и такива, които пътуват от другия край на София. Зависи какво търсят родителите - природосъобразна среда, спокойствие. Има родители, които не искат прекалено активно да се притискат децата, това за тях би бил добър избор.

- Скъпо ли е?

- Не мога да кажа, не знам.

- Как се открива частно училище и детска градина у нас?

- В нормативните документи на МОН е разписан ясно и точно комплекс от изисквания: подходяща материална база, педагогически екип и медицински персонал, директор с нужния опит и квалификация, учебен план. Ако не е изпълнено някое от тези условия, кандидатът получава отрицателно становище от МОН и не може да започне дейност като частно училище.

- Много родители избират частно училище заради по-лесно извиняване на отсъствията, ако детето им спортува, пътува или е отдадено на изкуство. Мит ли е това, или наистина има по-гъвкави форми за наваксване на пропуснатия материал?

- Като лицензирани образователни институции частните училища са задължени да изпълняват изискванията на Закона за предучилищно и училищно образование. За нас не съществува специален разрешителен режим за по-голям брой отсъствия. Ако обаче един ученик от частно училище е активен спортист и е включен в представителна гарнитура на спортен клуб или в национален отбор, то училището е задължено да го освобождава от присъствено обучение при участие в официални състезания или специални тренировъчни лагери.

Въпреки това частните училища използват различни гъвкави форми, чрез които включват дистанционно отсъстващия ученик.

Ако направените отсъствия надвишават разрешените 25% от общия брой часове, тези ученици се явяват на срочни или годишни изпити по предмети. Училището осигурява специализирана подкрепа под формата на индивидуални консултации.

- Колко деца годишно се местят от общински и държавни училища в частни или пък обратното? Кога обикновено са вълните - след начален етап, след 7-и клас?

- Българската образователна система осигурява хоризонтална проходимост и приемственост между частните и държавните и общински образователни институции. Съществува свободно движение в двете посоки. В най-големия брой случаи това става след завършването на образователна степен - начален (4-и клас) или прогимназиален етап (7-и клас). БАЧУ, за съжаление, не разполага с точния брой на преместванията.