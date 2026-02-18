Психологът Иван Иванов: Разклащането на водача може да прерасне в нарцистична експлозия

Не изключвам да е имало някакво искане или заплаха отвън, заради което Калушев се е разколебал във влиянието си

- Доц. Иванов, какво мислите за групата около Иво Калушев?

- Регресирала група, както са повечето религиозни или идеологически сформирани групи, но подобни примери има и с много бизнес организации и партии. Най-вече, където има едноличен авторитарен лидер, нарцисист, с огромно его, в което другите се размиват, и тогава започва манипулацията.

Обсъждах случая с колеги от различни институции, на този етап мненията са разнопосочни, защото няма много яснота по фактите. Ние, психолозите, можем само да хипотезираме от гледна точка на личностната и груповата динамика. Според мен е възникнала някаква привнесена отвън ситуация, някакво искане или заплаха, ескалирал е вътрешен конфликт или напрежение, лоялността към лидера се е разклатила. Въобще нещо е нарушило груповата кохезия, което е довело до това, че Калушев се е разколебал във влиянието си.

Оттам нататък последствията за мен не са действие на група със сектантски уклон. При груповите сектантски самоубийства има мистифициране на лидера, идеология с апокалиптичен наратив, ескалираща параноидна рамка ("те идват за нас"), постепенна нормализация на идеята за жертва и силно оповестяване на самоубийствения ритуал чрез някакъв призив или изявление. Тук имаме по-скоро компулсивно повторение на два сценария и някаква вътрешна ескалация, вътрешна травматичност, която не може да се преработи и назове.

На този етап не смея да правя изводи дали това е вътрешно убийство, съчетано със самоубийство, или има и външна намеса. Доколкото говорих с колеги, по-скоро изглежда вътрешно, но може да е провокирано и отвън, т.е. насочена намеса с цел разформироване или прочистване на групата. Някои може да са се самоубили под натиска за разпад, тези, които не са могли, са били убити, а накрая лидерът или се е застрелял, или е бил прочистен. Все пак не искам да правя изводи - това са хипотетични сценарии, предпочитам да изчакам данните от разследването. Иво Калушев учи дете как да си слага водолазния костюм.

- Възможно ли е под някаква форма да е бил заплашен авторитетът му и затова да е предприел "наказанието" на обществото?

- Не е изключено да е бил фрустриран, някой да е поискал нещо, което не е могло да се реализира, да са го дискредитирали и оттам да е решил да жертва своите, защото не е могъл да понесе очернянето и вероятния разпад на групата.

Класически нарцистичен лидер, с желание за висок социален статус и свръхценности преживявания. Потиснат, очевидно не е могъл да се изяви в по-широка публична посока, защото не е притежавал социално приемливи качества, а в същото време е имал големи амбиции. Те са се пренесли в силно влияние и сформиране на негова "вътрешна общност", където е станал влиятелен лидер.

- Личната фрустрация - излъгани очаквания или неизпълнени цели, може ли да са довели до тази абсурдна агресия към останалите?

- Възможно е, но не бива да свеждаме всичко до лична обида или провал. При нарцистично организираната личност фрустрацията не се преживява просто като разочарование, а като унижение и срив на идентичността. Ако човек е изградил целия си образ върху това да бъде водач, морален авторитет или "избран", всяко разклащане на този образ може да се преживее като екзистенциална заплаха.

В такива моменти агресията не е просто гняв - това е нарцистична експлозия, тя може да се превърне в опит за възстановяване на контрол, включително чрез желание за унищожение. Особено в затворена група, където липсват корективи, фрустрацията може да се трансформира в радикално решение. Това обаче е хипотеза. Трябва да внимаваме да не психологизираме прибързано без ясни данни.

- Допускате ли, че такъв манипулатор нарцисист, който е и хипнотерапевт, може да е втълпил пълното подчинение на останалите в групата?

- Терминът "хипноза" често се използва метафорично. В реалността масовото подчинение рядко се постига чрез конкретна техника, по-скоро това става чрез дългосрочни отношения. Когато един лидер умее да усеща и валидира болките на хората, дава им принадлежност, предлага ясни отговори в сложен свят - тогава влиянието му става осезаемо. Особено върху млади хора или такива в екзистенциална криза, които са в ситуация на търсене на смисъл.

Подчинението не идва от магия или конкретна техника, а от постепенно изграждана зависимост. Първо се формира доверие, после идва идеализацията, след това страх от загуба на принадлежност и накрая "разтваряне" в лидера.

- Много интересен цитат видях от Деян Илиев, който му е бил сред близките съратници и е открил телата в "Петрохан" - той казва, че когато говориш с Калушев, оставаш с впечатление, че няма его и че сякаш говориш със себе си - в този смисъл го правел по "магичен начин". Това ли е тайната да привлече около себе си толкова хора?

- Вероятно огледално е отразявал събеседника си, за да звучи като ехо, усещал е вътрешната си свръхсила и е имал излъчване на патриарх. Така правят всички месианци, въпросът е за какво се използва това влияние над останалите - за лични цели, за групови интереси или за да помагаш на другите. Най-вероятно е правил всичко това, като поразителното е, че го е упражнявал над толкова много хора, сред които политици, бизнесмени, министри. Явно е имал алфа-качество, особено при индивидуален контакт.

- Четох постовете на Калушев, опитва се да изглежда мъдър, много знаещ, но повечето не звучат ли кухо и шаблонно?

- Харизматично-нарцистичните лидери често използват общи, универсални формулировки - думи за мисия, сила, истина, пробуждане, вяра, кауза. Тези послания невинаги са интелектуално дълбоки и аргументирани, но са емоционално въздействащи.

Въпросът е, че когато има дефицит на авторитети в обществото - в училище, в семейството, в публичния живот хората са по-податливи на силни, самоуверени фигури. Понякога съдържанието няма значение. Важни са тонът, увереността, внушението за сила. Затова не е въпрос дали текстовете са "кухи", а каква потребност са удовлетворявали. Очевидно са давали усещане за посока, значимост и смисъл.