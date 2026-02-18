ПП-ДБ, спрете тази цинична пропагандна кампания, няма да заглушите истината за "Петрохан"

Днес една политическа формация дръзна да отправи открити заплахи за „съдебни дела - шамари" към свободните граждани и журналисти, които задават въпроси и коментират фактите, свързващи политически и публични фигури от и около тази формация със зловещата криминална афера в Петрохан. Става дума за „Продължаваме промяната", част от ПП-ДБ. Техните заплахи обаче няма да заглушат фактите. Установеното дотук дава достатъчно основания за напълно легитимни въпроси относно обвързаността на опасната религиозна секта от хижа "Петрохан" тъкмо с тази политическа формация. Фактите сочат, че не става дума за случайни контакти на фигури от тази формация с „ламата" и неговата секта. От тях би могло да се направи извод, че сектата е повече или по-малко интегрирана в тази политическа среда.

Ето фактите:

Спонсорство с крупни парични суми от политически и публични фигури, свързани с ПП-ДБ, някои от които подкрепяни за изборни постове от ПП-ДБ.

Активно политическо и административно съдействие и застъпничество в полза на сектата от министри и политици от ПП-ДБ. Съдете сами:

По-малко от месец след регистрацията си в началото на 2022 г. НПО-то на „ламата" сключва официално споразумение с министъра на околната среда и водите, който по това време е част от ПП-ДБ (Сандов), в правителство, доминирано от ПП-ДБ;

НПО-то на „ламата" контактува активно с кандидата за кмет на София от ПП-ДБ Васил Терзиев - в годината преди избирането му 2–3 пъти (по думите на самия Терзиев в „120 минути"), а веднага след встъпването му в длъжност като кмет - според изнесените документи от Инспектората на МВР - Терзиев е побързал да лобира открито пред ГД „Гранична полиция" НПО-то на „ламата" да охранява държавната граница.

След започнали проверки от компетентните органи по сигнали за дейността на НПО-то, в тяхна защита се намесва друго НПО от най-тясното обкръжение на ПП-ДБ, финансирано от „Америка за България" - фондацията, свързвана със „стария режим" в САЩ, която през годините обезпечава с многомилионни грантове, под прикритието на програми за „гражданско общество", партийния и медийния активизъм на лица и структури, пряко или косвено свързани с ПП-ДБ и провежданата от тях партийна и идеологическа линия. Въпросното НПО, което се намесва в защита на „ламата" и неговото НПО, е небезизвестният „Антикорупционен фонд" (АКФ), който изисква по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) през август 2024 г. да получи достъп до сигналите срещу „ламата" и сведения за действията на МВР по образуваните по тези сигнали проверки. Не става дума просто за рутинно искане по ЗДОИ. От текста е видно, че наред с рутинното искане, съгласно законовата процедура, се излагат мотиви и аргументи в категорична подкрепа и застъпничество в полза на „ламата" и неговото НПО. По същество упражняват натиск вьрху МВР да не ги разследва. Позовават се дори на уж нищо незначещия „хвърчащ лист", наречен „рамково споразумение" с МОСВ. Според АКФ това било „институционално признание" за НПО-то на „ламата", което било сътрудничело на министерството за „контрол и мониторинг".

Една попътна и „дребна" ремарка: Андрей Янкулов от АКФ обяснява тези дни по BG on Air, че били разбрали чак сега, през 2026 г., от публикуваната справка на ДАНС, че имало сигнали срещу „ламата" и неговото НПО. А публикуваното тяхно искане по ЗДОИ безпрекословно показва, че още от втората половина на 2024 г. АКФ, по тяхно искане, са били осведомени не само за сигналите, но и са получили от МВР достъп до информация за проверките по тях.

Образователното министерство, ръководено по това време от един от лидерите на ПП-ДБ Николай Денков, експресно лицензира частното училище „Космос", в което са записани питомците на „ламата".

Служители на МВР, ръководено по това време от друга ключова фигура от ПП-ДБ - Бойко Рашков, издават в един-единствен ден разрешителни за 16 броя оръжия на лице от НПО-то на „ламата".

По признание на екологичния министър от ПП-ДБ Сандов, който е член на правителство, доминирано от ПП-ДБ, заедно с „ламата" и неговите питомци са участвали в протести, насърчавани и организирани от същата политическа формация.

И прочее, и прочее.

Как така няма да се пита за ролята на политически и публични фигури от ПП-ДБ при такова изобилие от факти, които ги свързват със сектата?! Откъде накъде?

Всички граждани имат не само правото, но и гражданския дълг да изискват от институциите отговор на въпроса какво са правили и можело ли е да направят нещо повече, за да предотвратят трагедията. Неотменна част от това право и дълг обаче е да не си затваряме очите пред факта, че има партийно-политически среди, които се опитват да заглушават тези въпроси и да замитат своите отдавнашни връзки с „ламата" и неговата секта.

Ако толкова многобройни факти свързват една политическа формация с група лица, попаднали в епицентъра на изключително тежко престъпление и човешка трагедия, единственото легитимно поведение на тази формация е да направи крачка назад и да изчака резултатите от разследването, а не да води стигаща до цинизъм пропагандна кампания, да упражнява политически натиск върху разследването и да тиражира всевъзможен уотабаутизъм. То не бяха „добри хора и природозащитници", то не бяха „букове и сърнички", то не бяха „четири черни джипа", пък като стана ясно, че не е имало такива - ама имало много гилзи; после пък се пръкнаха АТВ-тата, дето уж имали нещо общо... И през цялото време – подлички внушения, неподкрепени по никакъв начин от разкритите досега факти и обстоятелства, че, видите ли, едни добри хора били станали жертви на „мафията в кочината".

Няма как да заглушите възмущението и погнусата на мнозинството от гражданите от всички, които са овъртолени като спонсори, помагачи, приятели и съратници на „ламата" и неговата опасна религиозна секта. Досега няма данни ключови фигури от други политически сили да са преплетени с този казус. Има такива само за ПП-ДБ. Това не е „злостна кампания". Това са безпрекословни факти! Те не могат и не трябва да бъдат отминавани с мълчание, а изяснявани и анализирани, за да има ясна отговорност - морална, обществена, политическа, наказателна - за онези, които я заслужават. В името на истината. Цялата и много неудобна за някои истина.

(От фейсбук)