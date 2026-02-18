Изявление на говорителя на Посолството на Китайската народна република в Република България

Наскоро "24 часа" разпространи изкривена информация относно присъдата на Върховния съд на Специалния административен район Хонконг, с която Джими Лай беше осъден на 20 години лишаване от свобода. В публикациите бяха цитирани единствено коментари от отделни американски и западни медии, без да бъде представена позицията на китайската страна, което противоречи на принципите на обективната и безпристрастна журналистика. В тази връзка говорителят на Посолството на Китай в България излага следната позиция на китайската страна.

Китай решително се противопоставя на всякакви опити този случай да бъде използван за умишлено очерняне на Хонконг, за дискредитиране на върховенството на закона в Хонконг или за намеса във вътрешните работи на Китай. Джими Лай по никакъв начин не е „един от най-големите борци за демокрация и лицето на демократичното движение в града" (както е описан в съответните публикации), а е основен организатор и участник в поредица от сериозни антикитайски и дестабилизиращи действия в специалния административен район. Той не само е влизал в съглашателство с чуждестранни сили с цел налагане на санкции срещу Китай и Специалния административен район Хонконг, но и е заговорничил за публикуването на подстрекателски материали, манипулирал е медийни инструменти и е насърчавал гражданите към насилствени действия. Неговите действия са накърнили сериозно основните принципи на политиката „една държава, две системи", застрашили са националния суверенитет, сигурността и интересите на развитието, както и са подкопали просперитета и стабилността на Хонконг, и благосъстоянието на неговите жители. Фактите на престъплението са ясни, а доказателствата — неоспорими.

Хонконг е общество, управлявано от върховенството на закона. Никой не може да използва понятията „демокрация" и „свобода", за да се занимава с незаконни и престъпни действия и да се опитва да избегне правни санкции. Съдебните органи на Специалния административен район Хонконг са постановили решение въз основа на фактите и закона; това решение е законно и оправдано и не подлежи на неоснователни критики. Централното правителство твърдо подкрепя усилията на района да защитава националната сигурност в съответствие със закона, да наказва престъпленията, застрашаващи националната сигурност, и да гарантира дългосрочната стабилност и ред в Хонконг.

Хонконг е част от Китай, Джими Лай е китайски гражданин, а въпросите, свързани с Хонконг, са изцяло вътрешна работа на Китай. Нито една чужда държава няма право да се намесва или да отправя безотговорни коментари по съдебни дела в Специалния административен район. Призоваваме съответните страни да уважават суверенитета на Китай, да не правят безотговорни изявления относно съдебните производства и да не се намесват под каквато и да било форма в съдебната система на Хонконг или във вътрешните работи на Китай. Всеки опит да се вмешателства в делата на Хонконг, под предлог за „права на човека" и „свобода", е обречен на неуспех.

Тази година се навършват шест години от обнародването и влизането в сила на Закона за националната сигурност в Хонконг. При гарантирана сигурност на високо ниво Хонконг постига висококачествено развитие. Международният финансов център на Хонконг стабилно се нарежда сред първите три в света, а в класацията за глобална конкурентоспособност отново е сред водещите три позиции. Притокът на преки чуждестранни инвестиции го поставя на трето място в света, а по конкурентоспособност на таланти заема първо място в Азия. Разширяването на инвестициите в Хонконг се превръща в приоритетен избор за множество чуждестранни търговски камари. Всичко това ясно доказва, че икономиката на района е силна, устойчива и жизнена, а международната му привлекателност не намалява, а напротив — нараства.

Ние сме убедени, че благодарение на институционалните гаранции на принципа „една държава, две системи", на уникалното си предимство да се опира на родината и да бъде мост към света, както и с високото ниво на сигурност, подпомагащо висококачественото развитие, бъдещето на Хонконг ще бъде още по-светло.

Посолството на Китай в България